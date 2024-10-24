3 sergi birden açıldı

İstanbul’un önde gelen yaşam, kültür ve sanat merkezlerinden 42 Maslak, Türkiye ve dünyadan başarılı sanatçıların sergilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 2024 sonbaharında 3 ayrı galeride farklı disiplinlerden usta isimleri ağırlayan 42 Maslak, üç serginin açılışını geçtiğimiz akşam gerçekleştirdi. Açılışa Bilge Öztürk, İpek Tenolcay gibi ünlü isimlerin yanı sıra sergi sahibi tüm sanatçılar da katılım gösterdi.

Yiğit Yazıcı Atölye: François Garcia-Panzani “For or Against” Sanatçı ve illüstratör François Garcia-Panzani, 15 - 29 Ekim 2024 arasında Yiğit Yazıcı Atölye’de “For or Against” sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Eserlerinde boğa güreşinin görkemli ve çelişkili doğasını ele alan sanatçı, izleyicilere trajedi ve kutlamanın iç içe geçtiği bir dünyada, sanatın toplumsal ve kültürel etkilerini sorgulama fırsatı sunuyor. Boğa güreşinin sanatsal ve etik boyutlarına dair derin bir sorgulama başlatan “For or Against” sergisi, sadece boğa güreşinin görsel betimlemelerini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda izleyicileri insan ve doğa arasındaki karmaşık ilişkilere dair düşünmeye teşvik ediyor. Yiğit Yazıcı’nın kendi atölyesinde ev sahipliği yaptığı sergi, farklı kültürlerin aynı sergide buluşmasına da olanak tanıyor. REKLAM

Artgalerim: “Hayal ve Gerçek Arasında” Resim, heykel, fotoğraf ve enstalasyon gibi farklı disiplinlerden sanatçıların katılımıyla oluşturulan “Hayal ve Gerçek Arasında” sergisi, 15 Ekim’de Artgalerim 42 Maslak’ta kapılarını açıyor. Özlem Alıcı’nın küratörlüğünde Ali Kabaş, Bahadır Çolak, Can Özsobay, Cengiz Yatağan, Çetin Pireci, Deniz Pireci, Ekrem Yalçındağ, Emel Karakozak, Hasan Cem Araptarlı, Kadriye İnal, Nihan Çakır, Özkan Elagöz ve Senem Ekşi gibi yerel ve uluslararası pek çok sanatçının eserlerini bir araya getiren sergi, hayal ve gerçeklik arasındaki sınırları yeniden keşfetmeye ve iki dünya arasında yeni köprüler kurmaya davet ediyor. Her bir sanat eseri, izleyicilere kişisel bir hikâye anlatırken, aynı zamanda evrensel duygulara da hitap ediyor. Sergi, 16 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek. REKLAM