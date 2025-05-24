3 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi

Adana'da 3 ton bozulmuş tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi
Adana'da jandarma ekiplerinin operasyonunda, tek tırnaklı (at, eşek, katır) hayvana ait olduğu belirlenen 3 ton bozulmuş ve mühürsüz kırmızı et ele geçirildi
Adana'da jandarma ekipleri, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda ekiplerin depoda yaptığı aramada, yaklaşık 3 ton mühürsüz ve faturası olmayan bozulmuş et ele geçirildi.
İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı (at, eşek, katır) hayvana ait olduğu değerlendirilen 3 ton etten numune alınarak etlerin imha edilmesi üzerine zabıta ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan, şüpheli N.S. ve H.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.