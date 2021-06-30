3 yaşındaki Emine'nin feci sonu!

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İzmit Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak üzerinde meydana geldi. Yolun karşına geçmek isteyen 3 yaşındaki Emine Nur Gezgin'e, M.K. idaresindeki 41 J 0262 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün çarpmasının ardından yola savrulan küçük kızı görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gezgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Minik Emine'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Özel halk otobüsü şoförü M.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.