3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!

Mersin'de olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi’nde meydana geldi. Hacer Y. (38) henüz belirlenemeyen nedenle jiletle önce kendisini ardından da oğlu Ahmet Turan’ı (4) çeşitli yerlerinden yaraladı.

ANNE İLE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI Hacer Y.’nin çığlıkları üzerine gelen aile yakınları ve mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen ambulansla anne ve oğlu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNENİN DURUMU CİDDİ Tedaviye alınan yaralılardan Hacer Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.