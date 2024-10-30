Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        30 yaş altı en zengin ünlüler açıklandı: Harry Styles ve Dua Lipa zirvede

        İngiliz Heat Dergisi, İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin yıldızlarını açıkladı. Listenin zirvesinde eski One Direction üyesi Harry Styles yer aldı. Styles, üst üste üçüncü kez listenin zirvesine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 16:13 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        30 yaş altı en zengin ünlüler
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiliz Heat Dergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da İngiltere'deki 30 yaş altı en zengin ünlüler listesini yayınladı. Listenin zirvesinde 29 yaşındaki Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile 30 yaşındaki Harry Styles yer aldı. Bu, Styles'ın üçüncü kez aynı listede zirveye çıkışı oldu. İşte en zengin İngiliz ünlüler ve toplam servetleri...

        10. Asa Butterfield (27 yaşında) – 10.7 milyon sterlin

        9. Sam Fender (30 yaşında) – 13.1 milyon sterlin

        8. Jorja Smith (27 yaşında) – 13.7 milyon sterlin

        7. Dave (26 yaşında) – 13.9 milyon sterlin

        6. Sophie Turner (28 yaşında) - 18.5 milyon sterlin:

        REKLAM

        Game of Thrones dizisiyle ünlenen 28 yaşındaki oyuncu Sophie Turner'ın serveti 22 milyon sterlin

        5. Millie Bobby Brown (20 yaşında) – 22 milyon sterlin

        4. Lewis Capaldi (28 yaşında) – 30.4 milyon sterlin

        3. Tom Holland (28 yaşında) – 30.6 milyon sterlin

        One Direction grubuyla ünlenen Harry Styles, 2017'den bu yana kariyerine tek başına devam ediyor

        2. Dua Lipa (29 yaşında) – 104 milyon sterlin

        1. Harry Styles (30 yaşında) – 200 milyon sterlin

        ÖNERİLEN VİDEO
        #en zengin ünlüler
        #En zenginler
        #en zengin ingilizler
        #dua lipa serveti
        #harry styles serveti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        100 bin sosyal konut yapılacak
        100 bin sosyal konut yapılacak
        Balonda aşk
        Balonda aşk
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        37 bin günübirlik konuta izin
        37 bin günübirlik konuta izin
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri