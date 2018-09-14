Mahkemede büyük yüzleşme...

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300 lira için işçisini öldüren patron hakim karşısında

Bursa’da işçisini öldüren patronun yargılanmasına başlandı. 300 TL alacağı için kendisiyle buluşan Süleyman Nüferov'u öldüren katil zanlısı olay anını tam olarak hatırlamadığını iddia ederken, inşaat işçi bir tanık acı gerçeği açıkladı: 'Üzerinde parası vardı, yine de vermedi'

14.09.2018 - 09:41 | Güncelleme: İHA

Olay 10 Temmuz tarihinde meydana geldi. Ailesini Azerbaycan’da bırakarak Türkiye’ye çalışmaya gelen bir çocuk babası 27 yaşındaki Ahıska Türk'ü Süleyman Nüferov, Süleyman Kabiz’in yanında bir inşaatta çalışmaya başladı. Daha sonra parasını alamayan Nüferov işten ayrıldı. Eski patronu tarafından ödenmesi gereken 300 lira bir türlü ödenmeyince Nüferov, eski patronu olan Kabiz’in çalıştığı inşaata gitti. Burada parasını isteyen Nüferov ve Kabiz arasında tartışma çıktı. kısa sürede büyüyen kavgada Kabiz Nüferov’u bıçakla yaraladı. Nüferov kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre, olaydan sonra tutuklanan ve kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan Süleyman Kabiz’in yargılanmasına başlandı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesine tutuklu sanık Süleyman Kabiz, tarafların yakınları ile akrabaları ve olayda tarafların yanında olan diğer inşaat işçileri katıldı. İnşaat işçileri duruşmada tanık olarak dinlendi.
Duruşmada savunma yapan Kabiz olay günü yaşananları anlattı. Kabiz, Nüferov’un yanında çalıştığı sırada alamadığı parasını almak için inşaata geldiğini, para yüzünden tartışmaya başladıklarını, birkaç gün sonra parayı vereceğini söylemesine rağmen Nüferov’un parasını istediğini söyledi. Çıkan tartışmada Nüferov’un kendisine sandalye ile vurduğunu bunun üzerine kendini korumak için bıçak çektiğini söyleyen Kabiz, “Süleyman’a 300 lira civarında para vermem gerekiyordu. Parasını istemek için yanıma geldi. Ben ona parasını vereceğimi söyledim. Bana senden o parayı fazlasıyla alacağım diyince ben de sinirlenip ona kimse benden fazla para alamaz dedim. Bunun üzerine tartışma büyüdü. Süleyman ve diğer işçiler bana küfür etti. Ben işçilere bir tek Süleyman’ın alacağı var o konuşabilir sizin konuşma hakkınız yok dedim. Tartışma devam ederken Süleyman bana sandalye ile vurdu. Ben de kendimi korumak istedim. Bıçak çekmişim, ben Süleyman’a bıçak sapladığımı hatırlamıyorum. Bıçağı sapladıktan sonra Süleyman ve arkadaşları kaçmış. Bir inşaat işçisi bana Süleyman’ın yolda düştüğünü söyledi. Ben de bir araba bulup hastaneye götürelim dedim. Sonra hayatını kaybetti, öldürmek istememiştim” ifadelerini kullandı.
Duruşmada dinlenen bir şahit ifadesinde, Süleyman Nüferov’un parasını istemeye geldiği sırada sanık Süleyman Kabiz’in üzerinde para olduğunu, buna rağmen Nüferov’a parasını vermediğini iddia etti. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

 

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