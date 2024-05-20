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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, 31 Mart gecesini anlattı: Siz sevinirken ben kahroldum

        Özgür Özel, 31 Mart gecesini anlattı: Siz sevinirken ben kahroldum

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak üzere geldiği Samsun'da dikkat çeken mesajlar verdi. Samsun ve Gaziantep'teki seçim sonuçlarının kendisini üzdüğünü belirten Özel, "31 Mart gecesi siz bütün Türkiye'ye sevinirken ben bu iki şehre kahroluyordum." diye konuştu. "Yoruldum" diyenleri partide tutmayacaklarının altını çizen Özel, "Partiyi aşağı çeken varsa o dakikadan sonra bu partide yeri yoktur. Oy verin ama bu partiyi kim yönetecek? Partiyi kim şaha kaldıracaksa o yönetecek arkadaşlar. Net söylüyorum." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:19 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:20
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        31 Mart gecesini anlattı: Siz sevinirken ben kahroldum
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak üzere geldiği Samsun'da Atakum Belediyesini ziyaret etti.

        Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümünde heyecan ve gurur içinde olduklarını söyledi.

        SAMSUN'DA İLK MYK

        İlk kez Samsun'da Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarını gerçekleştireceklerini dile getiren Özel, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e başarılar diledi.

        Türkel'in ayrım yapmadan tüm Atakum halkına hizmet edeceğini dile getiren Özel, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde iktidar olup olmayacaklarına, belediyelerin yapacakları çalışmaların büyük katkısının olacağını vurguladı.

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        Parti içi öz eleştirilerde de bulunan Özel, "İyi şeyleri konuştuğumuz gibi eksiklerimizi de konuşmak durumundayız. Cumhuriyet Halk Partisi, Samsun'daki genel performansıyla öz eleştiri yapmaya muhtaç durumdadır. 18 belediyeden birinin kazanıldığı, bir milletvekilinin olduğu, bir Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kabul edilemez." diye konuştu.

        "SAMSUN SEÇİM SONUÇLARINDAN SONRA YÜZÜM YERDEDİR"

        CHP Genel Başkanı Özel, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bundan sonra oturacağız, neyi doğru yaptıysak devam edeceğiz. Neyi eksik yaptıysak telafi edeceğiz. Neyi yanlış yapıyorsak terk edeceğiz. Bundan sonra burası ki bir Cumhuriyet kentidir. Uşak kazanılmışken, Afyon kazanılmışken, Kütahya kazanılmışken, Amasya kazanılmışken, Kastamonu kazanılmışken, yani harf devriminin şehri kazanılmışken, Amasya Tamimi'nin şehri kazanılmışken, Büyük Taarruz'un şehri kazanılmışken Büyük Zafer'in şehri kazanılmışken İlk Adım'ın şehri kazanılmıyorsa başta Genel Başkan hepimizin yüzü yerdedir. Benim Samsun seçim sonuçlarından sonra yüzüm yerdedir. Yüzümü kaldırmak, başımı dikmek, göğsümü germek için mecbur olduğum şey Gazi'nin partisini bu şehirde birinci parti yapmaktır. Buna kim inanıyorsa gelsin katkı versin. Kim inanıyorsa gelsin partiye üye olsun. Başta gençler, kadınlar, bütün Samsunluları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine babaevimize davet ediyorum."

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        "PARTİYİ KİM ŞAHA KALDIRACAKSA O YÖNETECEK"

        "Yoruldum" diyenleri partide tutmayacaklarının altını çizen Özel, "Mevcut yöneticilerden enerjisi olan burada kalsın. 'Yoruldum' diyen, 'Çalışıyorum olmuyor' diyen, 'Başaramıyoruz' diyen, 'Bu kadar olur' diyen yolu açık olsun. Onunla yolları ayıracağız. 'Eksik yaptım, daha çok çalışırım' diyen, 'Bundan sonra yeni bir süreç başlıyor, benim ona enerjim var' diyen, 'Başaracağım' diyen kendine güveniyorsa kalsın ama altı ay sonraki ankette hala yerinde sayıyorsak kimseyi o yerde tutmam. Bu kadar net söylüyorum. Yol yürüyenin arkasında duracağız. Partiyi aşağı çeken varsa o dakikadan sonra bu partide yeri yoktur. Oy verin ama bu partiyi kim yönetecek? Partiyi kim şaha kaldıracaksa o yönetecek arkadaşlar. Net söylüyorum." ifadesini kullandı.

        "31 MART GECESİ SİZ SEVİNİRKEN BEN KAHROLDUM"

        Samsun ve Gaziantep'teki seçim sonuçlarının kendisini üzdüğünü belirten Özel, "Bir tanesi Atatürk'ün adını almış Gazi ünvanını verdiği kent Gaziantep. Bir tanesi de Samsun... Kuzeyde ve güneyde gönlümün yarasıdır. 31 Mart gecesi siz bütün Türkiye'ye sevinirken ben bu iki şehre kahroluyordum. Herkes sorumluluğunu gösterecek, ona göre çalışacak, hep beraber başaracağız. Partimizi Samsun'da birinci parti yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Özgür Özel, konuşmasının ardından MYK Toplantısı'na katılmak üzere partisinin İl Başkanlığına geçti.

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        #31 Mart yerel seçimleri
        #Özgür Özel
        #Samsun
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