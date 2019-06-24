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31 Mart ile 23 Haziran arasındaki önemli farklar... İmamoğlu oyunu 572 bin artırdı

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31 Mart ile 23 Haziran seçimi karşılaştırıldığında ortaya dikkat çeken farklar çıktı. CHP adayı İmamoğlu'nun oylarını 572 bin artırdığı, seçime katılım oranının geçen seçimle aynı olduğu ve geçersiz oy sayısında ise düşüş yaşandığı görüldü

iki seçim arasında dikkat çeken başlıklar

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminde katılım oranıyla birlikte Millet İttifakı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun da oylarını artırdığı görüldü. 31 Mart seçiminde İstanbullulardan 4 milyon 169 bin 765 oy alan İmamoğlu, 23 Haziran seçiminde (Saat: 07.30, sandıkların yüzde 99.9'u itibariyle) oylarını 572 bin 103 artırarak, 4 milyon 741 bin 868'e (% 54.0) ulaştı.

YILDIRIM'IN OYLARI DÜŞTÜ

31 Mart seçiminde 4 milyon 156 bin 36 oy alan Cumhur İttifakı ve AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın oylarında ise 220 bin 583 düşüş yaşandı. Yıldırım, 23 Haziran seçiminde (Saat: 07.30, sandıkların yüzde 99.9'u itibariyle) 3 milyon 935 bin 453 oy (% 45.0) aldı.

GEÇERSİZ OY SAYISI AZALDI

Bununla birlikte 31 Mart Yerel Seçimi'nde yüzde 83.9 olan seçime katılım oranı bu seçimde de değişmedi ve yüzde 83.9 oldu. Geçersiz oy sayısı İstanbul'da geçen seçimde 315 bin 250'iken bu seçimde geçersiz oy sayısında ciddi bir düşüş yaşandı ve (Saat: 07.30, sandıkların yüzde 99.9'u itibariyle) 178 bin 599'a düştü.

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