Türk kadın sahip çıktı

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363 ve 364 no’lu kardeşler Türkiye'ye getirildi

Dışişleri Bakanlığı harekete geçti, iki kardeş Türkiye’ye getirildi. Kendilerini DEAŞ’a götüren annelerinin ölmesiyle Irak’ta sahipsiz kalan ve Rusafa Cezaevi’nde ‘Bağdat 363’ ve ‘Bağdat 364’ koduyla tutulan Umut K. (8) ve Hatice Nisa K. (6), önceki gece Ankara’ya getirildi. Rehabilitasyon süreci için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teslim edilen çocuklar daha sonra babalarına verilecek...

20.10.2018 - 09:54 | Güncelleme:

Bağdat’taki Rusafa Cezaevi’nde Bağdat 363 ve Bağdat 364 koduyla tutulan Umut K. (8) ve Hatice Nisa K. (6) kardeşler önceki gece Irak’tan Ankara’ya getirildi. Anneleri tarafından 4 yıl önce DEAŞ’a kaçırılan çocuklar, annelerinin ölmesiyle sahipsiz kalmıştı.

ELÇİLİK PERSONELİ GETİRDİ

Gazete Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; Bağdat Büyükelçiliği personellerinin refakat ettiği iki kardeş, uçakla önceki akşam saatlerinde Ankara’ya indi. Çocuklar burada Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Osman Doğan’ın yönettiği ekibe teslim edildi. Genel durumları iyi olan ancak çok küçük yaşlarda savaş, ölüm ve cezaevi gören iki kardeş, topluma uyum sağlayabilmeleri için bakanlığa bağlı görev yapan pedagog ve psikologlar eşliğinde rehabilitasyon sürecinden geçirilecek.

TÜRK KADIN SAHİP ÇIKTI

Umut K. ve kız kardeşi Hatice Nisa K.’nın 7 Ekim 2018’de Bağdat’taki Salihiye Yetimhanesi’nden alınarak Türkiye’ye getirilen 17 yetim çocuğun arasında olmaması dikkat çekmişti. VATAN’ın Bağdat’taki kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 2016’dan beri cezaevinde tutulduğu tahmin edilen iki kardeş, annelerinin ölümünden sonra Türk bir kadın tarafından koruma altına alındı. Türk kadın tutuklanınca çocuklar da anneleri sanılan kadınla birlikte Rusafa Cezaevi’ne gönderildi.

ANNELERİ GİBİ DAVRANDI

Çocuklara sahip çıkan kadın bu süreçte onlara anneleri gibi davranmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Irak Hükümeti ile birlikte çalışan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet Rusafa Cezaevi’ne giderek Iraklı yetkililerin yaptığı kimlik tespit çalışmalarına katıldı. Türk heyeti çalışmaların son aşamasında Umut ve Hatice Nisa adlı iki kardeşin yanında kaldıkları kadının çocukları olmadığını öğrendi. Bunun üzerine istihbarat ve emniyet birimlerinin çok yönlü yürüttüğü araştırmada çocukların annesi Fatma K.’nın (28) Irak’ta öldüğü, babalarının ise Tekirdağ’da yaşayan Yılmaz K. olduğu tespit edildi.

YETİMHANEYE GÖNDERİLMEDİLER

Kimlik tespiti çalışmalarında ‘Bağdat 363’ ve ‘Bağdat 364’ kod adı verilen iki kardeş bu nedenle cezaevinden yetimhaneye transfer edilmedi. Oysa yakınlarını aramak için Bağdat’a giden Türklere iki kardeşin Salihiye Yetimhanesi’nde kaldığı bilgisi verildi. Türklerin yetimhaneye yaptığı üç ziyarette de çocukların hastanede olduğu söylendi. Kimlik tespiti sonrasında cezaevinde kalan iki kardeşin daha erken Türkiye’ye getirilmesi için Bağdat Büyükelçiliği personeli olağanüstü bir gayret gösterdi. Ancak Iraklı yetkililerin istediği bazı prosedürler tamamlanamadığı için çocuklar 11 gün daha cezaevinde alıkonuldu.

‘HAYATIMIN EN GÜZEL HEDİYESİ’

Umut ve Hatice Nisa K.’nın Tekirdağ’da nakliye şoförlüğü yapan babası Yılmaz K. (32), müjdeli haberi alınca şunları söyledi: Çocuklarımın sesini en son 2016 Eylül ayındaki Kurban Bayramı’nda duymuştum. Bu hasreti yaşamayan bilmez. Dualarımız kabul oldu. Bugün hayatımın en güzel hediyesini aldım. Kelimelerle ifade edemeyecek kadar mutluyum.

4 yıldır çocuklarımı göremiyordum. Şimdi oğluma da kızıma da doya doya sarılacağım. Çocuklarımın çektikleri bütün sıkıntıları unutup, güzel bir hayat yaşamaları ve iyi bir insan olmaları için elimden geleni yapacağım.

450 ÇOCUK VAR

Bugün anne ve babaları tarafından DEAŞ’ın hakimiyetindeki topraklara götürülen ve Irak’ta cezaevinde tutulan yaşları 1 ile 12 arasında değişen yaklaşık 450 çocuk bulunuyor. Bu çocukların neredeyse tamamı anneleri, teyzeleri, halaları, anneanneleri veya babaanneleri gibi yakınlarıyla birlikte Bağdat’taki Rusafa Cezaevi’nde kalıyor. Irak’ta anne ve babaları öldüğü için sahipsiz kaldığı tespit edilen 17 yetim Türk çocuk, 7 Ekim 2018’de Türkiye’ye getirilmişti.

 

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