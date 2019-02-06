Bulut Kutlu'nun haberine göre Batman'da TOKİ'nin yaptığı 37 blok bin 500 haneden oluşan Kardelen Mahallesi'nde şu ana kadar 40 muhtar adayı başvuru yaptı. Mahalle sakinlerinden Felemek Işık, "Bugün işsizlik var Batman'da. İnsanlar da ne yapsın, seçilirim umudu ile muhtar adayı oluyor. İşsizliğin çok olduğu bir kentte, insanlar bir umut bir şeyler yapmaya çalışıyor" dedi.

KOMİK BİR RAKAM



Gülesar Nar Kırşan ise "Mahalle kurulduğu günden bu yana oturuyorum. Ama sorunlar halen çözülmedi. 40 aday, açıkçası komik bir rakam umarım sayı daha fazla artmaz. Her akşam kapımızı birisi çalıyor" diye konuştu.

BU KADAR MUHTAR ADAYI FAZLA



Kardelen Mahallesi'nde yaşayan emekli Şehmus Ertekin de "37 blok var. Bu kadar muhtar adayı fazla. Bunların içinden bir galip çıkacak. Hepsinin galip çıkma hali yok. Bunlar işsizlikten meydana geliyor. Batman'da iş gücü olmadığı için acaba ben muhtar olabilir miyim, 5 seneye kadar 1-2 bin lira para alabilir miyim düşüncesiyledirler" dedi.