Gaziantep'te oturduğu belirlenen Ramazan Şahin, telefonla aradığı amcası Şeyho Şahin'den, iddiaya göre, Bozova'nın Kızlar Mahallesi'nde dedesinden kalan 2 dönümlük arazi için pay istedi. Amcasının olumsuz yanıt vermesi üzerine dün akşam Bozova'ya giden Ramazan Şahin, yakınlarıyla tartıştı. Şahin, tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki tabancayla yakınlarına peş peşe ateş açtı. Kurşunlara hedef olan Ramazan Şahin'in amcaları Şeyho ile Şeyhmüslüm (62), halası Narin Şahin (25) ve yengesi Emine Şahin (60) yaşamını yitirdi. 4 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan dün gece alınarak, toprağa verildi.



YAKALANMASI İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU



Mahallede 4 akrabasını öldürüp, kayıplara karışan Ramazan Şahin'in yakalanması için jandarma bünyesinde 8 kişilik özel ekip kuruldu. Özel ekip, kent merkezi ile ilçe girişindeki MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

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