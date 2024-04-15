4 milyon dolandırdı bu kez kendisi tuzağa düştü İstanbul Bakırköy'de, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp emekli kadının 4 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını dolandıran şüpheli yakalandı. Dolandırıcının olaydan bir gün sonra mağdur kadınla bir kez daha telefonla irtibat kurup, bu kez bankada bulunan parasını çekmesini ve evine gelecek kişiye vermesini istemesi üzerine yakalandığı ortaya çıktı. Emniyette sorgulanan şüphelinin 5 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Habertürk Giriş: 15.04.2024 - 12:19 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:19 facebook

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