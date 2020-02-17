Güney Kore yapımı 'Parazit', bu yıl 92'inci kez düzenlenen Akademi ödüllerinde 4 ödül kazandı.
* En İyi Film
* En İyi Yönetmen (Bong Joon - ho)
* Yabancı Dilde En İyi Film
* En İyi Özgün Senaryo
İlk gösterimi 1 Kasım'da başlayan 'Parazit', 13.582 kişiyle açılmış, Akademi Ödülleri'ne kadar olan süreçte 162.702 bilet kesilmişti.
'Parazit', 6 dalda aday gösterildiği Akademi Ödülleri'nde 4 Oscar kazanınca geçtiğimiz hafta sonunda ikinci kez gösterime çıkarıldı.
Yeo-jeong Jo ve So-dam Park'ın başrollerini paylaştığı filmin ikinci gösteriminin açılışı ilkinin 4 katından fazla oldu.
Görünen o ki Oscar ödüllerinin 'Parazit'in Türkiye'deki izleyici sayısına katkısı oldukça fazla oldu.
14 Şubat - 16 Şubat arasındaki hafta sonunda en çok izlenen film yine Gupse Özay'ın 'Eltilerin Savaşı' oldu.
* 10'u yeni olmak üzere 39 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda toplam izleyici sayısı bir önceki hafta sonuna oranla % 5 arttı. (Toplam İzleyici Sayısı: 1.011.589 kişi)
* Toplam hasılatın artışı ise % 4.1 olarak gerçekleşti. (Toplam Hasılat: 18.225.006 ₺)
* En az izlenen film gösteriminin 2'nci haftasındaki 'Peri' oldu. Filmi hafta sonunda 2 kişi izledi.
ELTİLERİN SAVAŞI (3. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 480.142
Hafta Sonu Hasılat: 8.855.140 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 2.377.148
Toplam Hasılat: 42.184.863 ₺
KİRPİ SONIC (AÇILIŞ)
İzleyici Sayısı: 114.166
Hasılat: 2.142.663 ₺
YIRTICI KUŞLAR (2. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 69.143
Hafta Sonu Hasılat: 1.347.415 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 242.199
Toplam Hasılat: 4.695.614 ₺
PARAZİT (16. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 62.990.
Hafta Sonu Hasılat: 860.579 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 225.692
Toplam Hasılat: 3.985.802 ₺
AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 (3.Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 57.714
Hafta Sonu Hasılat: 1.111.478 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 333.965
Toplam Hasılat: 6.134.802 ₺
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Yeşilçam'dan Parazit çıkar mı?
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