Ardahan'da akademisyenin eşi 4'üncü kattan düştü
Ardahan'da oturdukları lojmanın 4'üncü katındaki evlerinin camını silen kadın, dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan akademisyenin eşi, hastanede yaşamını yitirdi
Ardahan'da 4'üncü kattan düşen kadın, hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Ardahan Üniversitesi lojmanlarında oturan bir akademisyenin eşi 2 çocuk annesi Z.D. (40), 4'üncü kattaki evlerinin camını temizlerken dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik birimleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.