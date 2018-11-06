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Bölgenin en yüksek binasından atladı
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42'nci kattan atlayan gencin yaşam mücadelesi sürüyor

Konya'da, 42 katlı plazanın en üst katındaki restorandan atlayıp alışveriş merkezinin çatısına düşen Azerbaycan uyruklu Tehran Alimoğ'un, yaşam mücadelesi sürüyor. Yoğun bakım ünitesinde uyutulan Alimoğlu'nun şu ana kadar ailesi ve yakınlarına ulaşılamadı.

06.11.2018 - 12:41 | Güncelleme: DHA

Olay, 27 Ekim Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesine bağlı Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi'nde bulunan, kentin plaka numarasından esinlenerek yapılan, bölgenin en yüksek binasında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 42 katlı plazanın en üst katındaki restoranın terasına çıkan genç, iddiaya göre, kendisini boşluğu bıraktı.

Plazanın bitişiğindeki alışveriş merkezinin yemek bölümünün çatısına düşen genç, ağır yaralandı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kartonpiyer tabaka üzerine düşen ve hareket etmekte zorluk çeken genci kurtarmak için tavanı kırdı. Daha sonra sedyeye alınıp, iple aşağı sarkıtılan genç, ambulansa bindirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Polis, üzerinden nüfus cüzdanı çıkmayan gencin kimliğini belirlemek için cep telefonu rehberinden arkadaşlarını aradı. Bunun üzerine gencin, Azerbaycan uyruklu Tehran Alimoğ olduğu belirlendi.

Yaşam mücadelesini sürdüren Alimoğ'un, yoğun bakım ünitesinde uyutulduğu ve vücudunun büyük bir bölümünde kırıklar oluştuğu öğrenildi. Alimoğ'un, ailesi ve yakınlarına ise henüz ulaşılamadığı belirtildi.

 

 

 

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