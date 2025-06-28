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        Haberler Gündem 3. Sayfa 48 ilde bir haftada 284 siber suç gözaltısı | Son dakika haberleri

        48 ilde bir haftada 284 siber suç gözaltısı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 48 ilde siber suçlara yönelik son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 284 şüphelinin yakalandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 09:29 Güncelleme: 28.06.2025 - 09:29
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        48 ilde bir haftada 284 siber suç gözaltısı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 48 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Bilişim sistemlerine girme' suçlarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 284 şüpheli yakalandı.

        Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yüksek kazanç vaadiyle yatırım, düşük faizli kredi, ürün satışı temalarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin haklarında soruşturma başlatıldı.

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        #siber suç operasyon
        #Son dakika haberler
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