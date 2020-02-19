Sosyal medya Atakan'ı konuşuyor. Bir kitap mağazasında çekilen görüntüsünde felsefe hakkında yaptığı konuşmaları dikkat çekti. Okuduğu kitaplarla ağızları açıkta bırakan 10 yaşındaki Atakan'ın beş ayda 250 kitap okuduğu belirtildi.

Yaşıtlarına oranla okuduğu kitaplarla ve felsefe üzerine yaptığı sohbetle kendine hayran bırakan Atakan, Jean-Jacques Rousseau'nun 'Toplum Sözleşmesi', Aristoteles'in 'Devlet', Benedictus Spinoza'nın 'Etika', Richard Dawkins'in 'Yeryüzündeki En Büyük Gösteri', 'Tanrı Yanılgısı', 'Gen Bencildir' isimli kitaplarını okuduğunu söyledi.

— Fethi Çağıl (@fethicagil) February 18, 2020

NİHİLİZM'İ AÇIKLADI

Videosunu çeken kişiye, "Nihilizm (Hiççilik)'den konuşalım" diyen Atakan, "Sence nihilizm nedir?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Nihilizm, evrensel ahlakı reddetmekle beraber özgür iradeye de inanmaz. Çoğunluğu inanmaz, mantıksızdır derler. Ama hep mantıksız olacağı için inanmak daha doğrusu inanmamak gerekli değildir. Tabii bu ahlaki açıdan; eğer doğrusallığa bakarsak doğru olan her şeyi inanmak, bilmek zorundayız. Ama ahlaki açıdan isteyen istediğine inanır tarzında oluyor."