5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı? Hangi evredeyiz, son evre ne?

HABERTÜRK’ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre; bölgede etkileri uzun yıllar sürecek ve mali boyutu trilyon dolarları bulan Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için 5 evreli bir plan devreye alındı. Kaynaklar; 5 evreyi şu şekilde özetledi:

BİRİNCİ EVRE

Sürecin ilk evresi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Malazgirt ve 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde yaptığı “iç cepheyi güçlendirme” çıkışıyla başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim’de DEM’lilerle tokalaşması süreci ivme kazandırdı. İlk evre, MHP Lideri Bahçeli’nin 22 Ekim’de yaptığı tarihi çağrı ile tamamlandı.

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İKİNCİ EVRE

27 Şubat-12 Mayıs tarihlerini kapsayan ikinci evrede, Öcalan’ın çağrısının hazırlanması ve DEM Parti’nin siyasi aktörlerle yürüttüğü temaslar ön plandaydı. Bu süreçte istihbarat birimleri altyapıyı şekillendirdi. Silahlı mücadele ile siyasi çözüm arayışları arasında hassas bir denge korunmaya çalışıldı. Bu süreçte önce Öcalan’ın çağrısı geldi, ardından da bu çağrıya uyan örgüt kongresini toplayarak fesih ve silah bırakma kararı aldı.

ÜÇÜNCÜ EVRE

12 Mayıs itibarıyla başlayan üçüncü evre, fesih ve silah bırakma sürecine geçişi temsil ediyor. Süreç, farklı coğrafyalarda kendi koşullarına göre yapılandırılıyor. Irak’ta Kandil, Metina ve Zap gibi bölgeler boşaltılacak; bu kapsamda Irak hükümetiyle iş birliği yürütülüyor. Suriye’de ise Kürt unsurların Şam hükümetine barışçıl entegrasyonu hedefleniyor. ABD’nin bölgeden yıl sonuna kadar büyük oranda çekileceği, geride sınırlı asker bırakabileceği değerlendiriliyor. İran’daki PJAK için de tasfiye hedefi var; burada da İran’ın yapıcı rol üstlenmesinin önemli olacağı değerlendiriliyor.

REKLAM SİLAH BIRAKMADA 3-4 AY HEDEFİ Türkiye sınırları içerisindeki PKK mensubu sayısının 50-100 arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu kişilerin silahlarının da toplanması için hazırlıklar başladı. Halen Irak’ta bulunan, Türkiye’de herhangi bir suç kaydı olmayanlar için geri dönüşte yasal bir engel bulunmadığına dikkat çekiliyor. Güvenlik kaynakları, silah bırakma evresinin 3-4 ay gibi bir sürede tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi. Peki, üst düzey örgüt mensuplarının durumları ne olacak? Kaynaklar; örgüt elebaşlarına, silah bırakma sonrası hayatlarını nerede sürdüreceklerine dair bir telkinde bulunulmayacağını da bildirdi. Örgütün tepe yöneticileri Irak’ta Süleymaniye gibi şehirlerde kalabileceği gibi üçüncü ülkelere de geçebilecek. SİLAH BIRAKMA EVRESİNDE HANGİ ADIMLAR GELEBİLİR? Silah bırakma süreciyle eş zamanlı olarak hasta ve yaşlı mahkumların tahliyesi, kayyum uygulamalarıyla ilgili çözüm arayışları ve Öcalan’ın infaz koşullarında yasal haklara uygun iyileştirme yapılması gibi düzenlemeler de gündeme gelebilecek. Bu kapsamda; Öcalan daha geniş ve rahat bir ziyaretçi imkanına kavuşabilir. Elbette bu adımların atılmasında siyaset kurumunun inisiyatif alması gerekiyor. Tüm bu düzenlemeleri içeren bir infaz düzenlemesi yakın zamanda Meclis gündemine gelebilir.