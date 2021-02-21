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HaberlerGündem3. Sayfa5 milyon liralık kaçak içki baskını
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Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde 'kaçak içki' ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirdi. Gümrük mühürlü TIR'dan başka bir TIR'a yüklenmek üzereyken yapılan baskında kaçak içkilere el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı

5 milyon liralık kaçak içki baskını
DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirdi.

Mardin Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kızıltepe'de, kaçak içkilerin gümrük mühürlü bir TIR'dan, mührü bozmadan başka bir TIR'a nakledilerek piyasaya sürüleceği ihbarını aldı. Bu kapsamda hareket geçen ekiplerce düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

Mersin gümrüğünde içkilerin yüklemesi yapılan TIR'ın Irak'a gitmek için yola çıktığı, Kızıltepe ilçesinde başka bir TIR'a yükleme yapılmak istenerek Türkiye genelinde piyasaya sürüleceği öğrenildi. TIR'a ele konulurken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

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