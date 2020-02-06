Şans Topu 5 Şubat çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 5 Şubat 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 5 ŞUBAT 2020: 01 - 16 - 17 - 26 - 31 + 01
|5+1 bilen kişi sayısı :
|4
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|222.657,75 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|18
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4.788,30 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|226
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|509,00 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.710
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|53,05 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|6.404
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|27,00 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|83.044
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,50 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|53.155
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|7,05 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
|164.605
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
4,35 TL
HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI
ŞANS TOPU HAKKINDA
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
ANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 29 OCAK: 06 - 12 - 17 - 19 - 30 + 08
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BAĞCILAR
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|901.599,75 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|17
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5.132,80 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|285
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|408,45 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|3.544
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|41,05 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|7.181
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|24,75 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|96.302
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,90 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|62.029
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|6,15 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
|192.042
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,65 TL
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