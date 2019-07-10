Şans Topu oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Büyük ikramiye kazanmak isteyen vatandaşlar çıkabilecek muhtemel sayıları ve bugüne kadar çıkmış sayıları merakla araştırıyor. İşte sizler için derledik Şans topu en çok çıkan rakamlar ve daha fazlası haberimizde...
ŞANS TOPU
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR
Şans Topu şans oyununda en son yapılan Şans Topu Çekiliş Sonuçları'na göre güncellenen En Çok Çıkan Numaralar.
En Çok Çıkan Rakamlar her Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişi neticesinde güncellenmektedir.
|Sayı
|Toplam İsabet
|Son İsabet
|29
|163
|941. Hafta
|15
|157
|940. Hafta
|22
|156
|935. Hafta
|9
|152
|942. Hafta
|23
|151
|936. Hafta
|2
|149
|936. Hafta
|17
|145
|942. Hafta
|6
|145
|932. Hafta
|5
|145
|916. Hafta
|12
|143
|938. Hafta
|24
|143
|942. Hafta
|20
|143
|934. Hafta
|13
|142
|938. Hafta
|26
|142
|933. Hafta
|14
|141
|941. Hafta
|19
|140
|936. Hafta
|25
|139
|939. Hafta
|11
|139
|924. Hafta
|28
|138
|940. Hafta
|10
|138
|939. Hafta
|8
|135
|928. Hafta
|1
|135
|941. Hafta
|7
|133
|942. Hafta
|18
|132
|931. Hafta
|4
|132
|941. Hafta
|32
|129
|937. Hafta
|16
|128
|940. Hafta
|3
|128
|942. Hafta
|27
|128
|940. Hafta
|30
|127
|928. Hafta
|33
|126
|939. Hafta
|31
|125
|937. Hafta
|34
|122
|941. Hafta
|21
|119
|929. Hafta
EN ÇOK ÇIKAN ARTI SAYILAR
Şans Topu şans oyununda en son yapılan Şans Topu Çekiliş Sonuçları'na göre güncellenen En Çok Çıkan Artı Numaralar
En Çok Çıkan Artı Rakamlar her Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişi neticesinde güncellenmektedir.
|Sayı
|Toplam
|Son İsabet
|6
|87
|942. Hafta
|12
|81
|938. Hafta
|10
|79
|941. Hafta
|2
|70
|935. Hafta
|14
|66
|934. Hafta
|13
|66
|928. Hafta
|11
|65
|936. Hafta
|4
|65
|940. Hafta
|9
|64
|937. Hafta
|7
|62
|933. Hafta
|3
|60
|939. Hafta
|5
|60
|905. Hafta
|1
|59
|918. Hafta
|8
|58
|932. Hafta
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