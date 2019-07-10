Şans Topu en çok çıkan rakamlar

Şans Topu oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Büyük ikramiye kazanmak isteyen vatandaşlar çıkabilecek muhtemel sayıları ve bugüne kadar çıkmış sayıları merakla araştırıyor. İşte sizler için derledik Şans topu en çok çıkan rakamlar ve daha fazlası haberimizde...

ŞANS TOPU

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Şans Topu şans oyununda en son yapılan Şans Topu Çekiliş Sonuçları'na göre güncellenen En Çok Çıkan Numaralar. En Çok Çıkan Rakamlar her Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişi neticesinde güncellenmektedir. Sayı Toplam İsabet Son İsabet 29 163 941. Hafta 15 157 940. Hafta 22 156 935. Hafta 9 152 942. Hafta 23 151 936. Hafta 2 149 936. Hafta 17 145 942. Hafta 6 145 932. Hafta 5 145 916. Hafta 12 143 938. Hafta 24 143 942. Hafta 20 143 934. Hafta 13 142 938. Hafta 26 142 933. Hafta 14 141 941. Hafta 19 140 936. Hafta 25 139 939. Hafta 11 139 924. Hafta 28 138 940. Hafta 10 138 939. Hafta 8 135 928. Hafta 1 135 941. Hafta 7 133 942. Hafta 18 132 931. Hafta 4 132 941. Hafta 32 129 937. Hafta 16 128 940. Hafta 3 128 942. Hafta 27 128 940. Hafta 30 127 928. Hafta 33 126 939. Hafta 31 125 937. Hafta 34 122 941. Hafta 21 119 929. Hafta EN ÇOK ÇIKAN ARTI SAYILAR