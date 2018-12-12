5 yaşındaki çocuğa ameliyat sırasında oksijen yerine azot verildiği iddiası

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Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazartesi günü göz ameliyatı için Torbalı Devlet Hastanesine giden 5 buçuk yaşındaki Ege Avcı ameliyata alındı.
5 buçuk yaşındaki Avcı'ya, iddialara göre oksijen yerine azot verildi. Çocuğun durumu daha sonra ise ağırlaştı. İHA'nın haberine göre, kalbi duran küçük çocuk, daha sonra yeniden hayata döndürüldü. Durumu ağır olan çocuk, apar topar İzmir Ege Üniversitesi Fakültesine sevk edildi. Küçücük çocuğun yoğum bakım servisinde ölüm kalım mücadelesinin devam ettiği belirtildi.
"SORUMLULAR BULUNUP ADALETE HESAP VERSİNLER"
Anne İpek Yeşilçam ve baba Ünal Avcı, yaşananlar nedeniyle Torbalı Adliyesine giderek şikayetçi oldu. Acılı anne, "Çocuğumu hastaneye getirdik. Ameliyat öncesi yanlış giden bir durum oldu, çocuğum fenalaştı. Daha sonra apar topar İzmir’e sevk edildi. Ortada bir ihmal var. Bu işin peşini asla ve asla bırakmayacağım. Sorumlular bulunup adalet karşısında hesap versinler. Çocuğum şu an yoğun bakımda acı çekiyor. Herkesin duasını bekliyorum" şeklinde konuştu.
"ÇOK YÖNLÜ İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"
İhmal iddiasından dolayı Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şenol Topçu da açıklamalarda bulundu. Yaşanan olaydan dolayı kendilerinin de üzgün olduğunu belirten Op. Dr. Topçu, "Çocuğumuzun sağlığına kavuşması için tedavi sürüyor. Yakından takip ediyoruz. Bu konuda aileyi de bilgilendiriyoruz. Çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Adli makamlara durumu ilettik. Bir ihmal veya kusuru olan firma çalışanı ya da bizim çalışanımız varsa gereği yapılacaktır. Bütün imkanlarımızla çocuğumuzun yanında olacağız" diye konuştu.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü iddiaların araştırıldığını ve konu hakkında geniş bir çaplı bir soruşturma başlattı.
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