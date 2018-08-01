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280 bin TL'lik elektrik borçları vardı
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5 yıldızlı otelin müşterilerine elektrik ve su kesintisi şoku

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin elektriği, bir önceki işletmecinin borcu nedeniyle kesildi. 15 saat süren elektrik kesintisi otelde konaklayan yerli ve yabancı müşterileri isyan ettirdi. Acente sahibi ve otel yetkilisi oteli satın aldıkları şirketin eski borcundan dolayı elektriğinin kesildiğini iddia etti. Suların akmaması ve klimaların da çalışmaması nedeniyle oteli boşaltan öfkeli müşterileri İlçe Turizm Müdürü Erdal Kaçmaz ve Çolaklı Jandarması sakinleştirmeye çalıştı.

01.08.2018 - 11:16 | Güncelleme: İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin elektriği, bir önceki işletmecinin borcu nedeniyle kesildi. 15 saat süren elektrik kesintisi otelde konaklayan yerli ve yabancı müşterileri isyan ettirdi. Elektrik, kaymakamlığın yanı sıra mevcut firmanın teminat vermesiyle yeniden açıldı.

Olay, gece yarısından sonra Manavgat Çolaklı bölgesindeki beş yıldızlı bir otelde gerçekleşti. İddiaya göre, otelin elektrikleri daha önceki turizm firmasının 280 bin lira tutarındaki borcu sebebiyle gece 03.00'te kesildi. 320 odadan, 250'si dolu olan otelde yerli ve yabancı turistler büyük mağduriyet yaşadı.
İHA'nın haberine göre, otelin suyunun kuyudan alınması sebebiyle elektriğin kesilmesiyle birlikte suların da kesilmesi müşterilerin öfkesini iyice artırdı. Sıcaktan bunaldıklarını, otelde yiyecek ve içecek bulamadıklarını, odaların yanı sıra havuz ve sahilin pislik ve çöp içerisinde olduğunu ileri süren müşteriler, geldikleri tur acentelerine ulaşarak başka otele geçmek istediklerini belirtti. Otelin lobisinde ve bahçesinde ellerinde valizleriyle çözüm yolu arayan turistlerin yanı sıra az sayıda müşterinin havuzun ve denizin keyfini çıkardığı gözlendi. 15 saat sonra Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit’in de araya girmesinin ve oteli satın alan şirketin borcu üstlenerek teminat vermesinin ardından otelin elektriği yeniden açıldı.

"TATİLİMİZ KABUSA DÖNDÜ" 

Manavgat bölgesinde otellerin tamamının dolu olması nedeniyle acentelerinden başka otel talebinde bulunan müşterilerin büyük bölümü bu taleplerine cevap alamadı. Özellikle yabancı turistlerden oluşan bir bölüm müşteri ise otobüslerle ve taksilerle bölgede boş odası olan otellere aktarıldı. Tatilin kendileri için zehir olduğunu belirten bazı müşteriler, boğazlarından keserek tatil için 4-5 bin lira para yatırdıklarını, yaşanan olay sonucunda heveslerinin kursaklarında kaldığını dile getirdi.

"YAŞANANLAR BİZİM SUÇUMUZ DEĞİL"

Yaşanan olumsuzluğun kendileriyle hiçbir ilgisi olmadığını belirten acente sahibi otel yetkilisi Sebahattin Coşkun "Biz burayı çok zor şartlarda teslim aldık. Çok badireler atlattık. Elektrik kesintisi tamamen bizim dışımızda. Daha önceki turizm firmasının borçları sebebiyle elektrik şirketi 280 bin lira tutarındaki borç sebebiyle gece 03.00'te elektriğimizi kesti. Otelimizde 320 odadan 250'si dolu. Bunun da 150 odası yabancı uyruklu diğeri Türk müşterilerimiz. Birçok müşterimiz mağdur olmuş durumda. Elektrik olmadığı için de otelimizde bir takım hizmetleri veremez duruma geldik. Bunlardan kaynaklanan sıkıntılar var ama biz bunları tamamen aştık. Ve bu saatten sonra otelimizde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Biz bu borcu da üstlendik. Elektriklerimiz açılıyor. Bunun dışında müşterilerimizin başka birimler tarafından yaşamış olduğu sıkıntıları biz en kısa zamanda telafi edeceğiz. Ama bu bizim uğramış olduğumuz zararla ilgili de gerek kaymakamlıktan, gerek TÜRSAB'tan veya jandarmadan alacağımız detaylarla da biz de hakkımızı bizi bu kadar sıkıntıya sokan kurumlara karşı arayacağımızı belirtelim" dedi.

"ÜZGÜNÜZ"

İsyan eden müşterileri yatıştırmak amacıyla bilgilendirme yapan İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Erdal Kaçmaz, mağduriyetlerinin bir şekilde giderileceğini belirterek "Elektrikle ilgili yaşanan sorun çözüldü. Biraz sonra elektrikler gelecek. Ama burada acenteleremizin yetkilileri de bulunuyor. İsterseniz sizlere bölgemizde çok az da olsa boş yatağı olan otellere götürecekler. İsteyen misafirlerimiz de burada kalmaya devam edebilir. Eğer her ikisini de kabul etmezseniz acenteniz sizlere en geç 15 gün içerisinde ödemiş olduğunuz parayı geri ödemekle yükümlüdür. Yaşananlar için en az sizler kadar üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 50 saniye önce
    Turizm bakanlığı nasıl işletme izni veriyor? Suç bakanlıkta. Elektrik su Borcu olan işletmelerin turist kabul etmesi yasak olmalı. Ayrıca elektrik idaresi sadece kış aylarında elektrik kesebilmeli.
  • Misafir 2 dakika önce
    asat a borcunuzu ödeyin
  • Misafir 6 dakika önce
    gece 3 te kesmek nedir arkadaş.ayıptır
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