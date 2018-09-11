Kimse bu kadarını beklemiyordu

İnebolu’ya bağlı Dikili Köyünde ikamet eden Hande Sedef ve Hakan Altun çiftinin düğünde ilginç bir takı olayı yaşandı. Çifttin arkadaşları tarafından toplu iğne yardımıyla birleştirilen paralar, yaklaşık 50 metre uzunluğuna ulaştı. Düğünde takı merasimine geçildiği esnada çiftin arkadaşları, 50 metre uzunluğundaki para takısını çifte takmak istedi.

Görenleri adeta şaşkına çeviren takıda gelin ve damat zor anlar yaşadı. Uzun kuyruk oluşturarak çifttin arkadaşları tarafından salona getirilen para takısı, gelin ile damada takılmak istendi. Fakat para takısının çok uzun olması nedeniyle paralar çiftin etrafında döndürüldü.

Para takısının arasında kalan çift, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Salonda büyük alkış alan bu ilginç görüntü sonrası damat ve gelin, paraların arasında kayboldu. Takı merasiminin ardından damada ayrıca ayvalardan oluşan takıda boynuna asıldı. Takı merasiminin ardından düğüne katılanlarla çiftin arkadaşları, çiftetelli oynayarak bu mutlu günlerini kutladılar. Daha sonra damadın yakın arkadaşının asker eğlencesi vatani görevini yapmak üzere askere uğurlandı.

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