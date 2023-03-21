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51. İstanbul Müzik Festivali biletleri satışa çıkıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen 51. İstanbul Müzik Festivali 1-17 Haziran tarihleri arasında zengin bir programla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival biletleri, 20 Mart Pazartesi günü İKSV Lale Kart üyeleri için başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 24 Mart Cuma günü genel satışa çıkıyor

51. İstanbul Müzik Festivali biletleri satışa çıkıyor
HABERTURK.COM

51. İstanbul Müzik Festivali, 1-17 Haziran tarihleri arasında, 18 farklı mekânda gerçekleştirilecek 25 konserde 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak.

İlhamını Cumhuriyet’in 100. yılından alan festival programında izleyicileri, asırlar boyunca Anadolu topraklarında yaşamış birçok önemli kadın figürden ilhamla yazılan eser siparişleri; Cumhuriyet’in ilk yıllarından geleneksel Türk müziği ve İstanbul tangosu besteleri; günümüz klasik müzik dünyasının yıldız solistleri, prestijli orkestralar ve disiplinlerarası projeler bekliyor. Festivalde 8 eser dünya prömiyeri, 4 eser ise Türkiye prömiyeri yapacak.

Festival, Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Fazıl Say, Nicolas Altstaedt, Matthias Goerne, Arabella Steinbacher, Avi Avital gibi yıldız solistlerin yanı sıra Salzburg Mozarteum Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, Münih Oda Orkestrası, Borusan Quartet gibi prestijli toplulukları ağırlayacak.

Gençler tarafından gençler için başlatılan Disko Klasik serisi bu yılın yenilikleri arasında. Festivalde 2018’den bu yana TSKB’nin desteğiyle devam eden Yarının Kadın Yıldızları serisi bu sene de genç kadın müzisyenlerin eğitimlerine katkı sağlarken, onları başarılı kadın sanatçılarla festival sahnesinde bir araya getirmeye devam edecek.

Festival biletleri avantajlı dönem fiyatlarıyla, 24 Mart Cuma saat 10.30’dan itibaren satışa çıkıyor.

Öğrenciler bu yıl yine tüm festival konserlerinde 10 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabilecek. Konservatuvar öğrencileri ise konserleri her sene olduğu gibi ücretsiz takip edebilecek.

İKSV Lale Kart Üyeleri için indirimli ön satışlar ise 20-23 Mart’ta gerçekleşecek.

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