Adıyaman Belediyesinde görevli temizlik işçisi Mehmet Şahin, yolda bulduğu 52 bin 500 lira değerindeki altınları sahibine teslim etti. Altınların sahibi, davranışından dolayı Şahin'e bilezik hediye etti.

DHA'nın haberine göre, Sıratut Mahallesi'nde temizlik yapan belediye işçisi Mehmet Şahin, yerde bulduğu poşeti açtığında 4 bilezik, yüzük ve saatin bulunduğu ziynet eşyalarıyla karşılaştı. Poşeti Temizlik İşleri Amiri Bekir Sırtıkara´ya götüren Şahin, amiriyle birlikte karakola giderek altınları polise teslim etti.

52 bin 500 lira değerinde belirtilen altınların Ahmet Karaman'a ait olduğunu belirleyen polisler, temizlik görevlisi Mehmet Şahin ile birlikte altınları sahibine teslim etti. Şahin'e teşekkür eden, Ahmet Karaman altınları yeğenin düğünü için aldığını söyleyerek Şahin'e bilezik hediye etmek istedi. Önce hediyeyi kabul etmeyen, ısrar üzerine bileziği alan Şahin'e belediye tarafından da 3 gün idari izin verildi.

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