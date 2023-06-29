"Anıt ağaç olarak tescil etmek istediğimiz ağacın gövdesinin belli bir yüksekliğinden, 'artım kalemi' adı verilen bir parça alıyoruz ve bu kalem üzerinde bulunan ağacın gövdesinin yıllar içerisinde genişlemesiyle ortaya çıkan yaş halkalarının laboratuvar ortamında sayılmasıyla yaklaşık olarak bir yaş tespiti yapıyoruz. Daha sonra ağacın anıt ağaç olarak sınıflandırılması için ortaya koyduğumuz kriterlerle, ağacın bizim saptadığımız boyutsal özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi sonucunda anıt ağaç tespit ve tescilini gerçekleştirerek 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, kapsamında ağacı koruma altına alıyoruz."

(Antalya/Elmalı - Kokulu Ardıç 1703 yaşında)