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53 yeni tescil ile anıt ağaç sayısı 10 bin 506'ya yükseldi

Türkiye'nin anıt ağaç sayısı gün geçtikçe artıyor. Kültürel miras olarak kabul edilen anıt ağaçlara 53 ağaç daha eklenerek bu sayı 10 bin 506'ya yükseldi. Türkiye'nin en yaşlı ağacı ise Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan 4117 yaşındaki porsuk ağacı...

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DHA
  • En yaşlısı 4117 yaşında: Anıt ağaç sayısı 10 bin 506'ya yükseldi! - Öne çıkan haberler

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, kültürel bir miras olarak kabul edilerek koruma altına alınan 'anıt ağaç' sayısı, bu yıl 53 ağacın daha tescil edilmesiyle 10 bin 506'ya yükseldi.

    (Hatay/Merkez - Zeytin ağacı 1353 yaşında)
  • En yaşlısı 4117 yaşında: Anıt ağaç sayısı 10 bin 506'ya yükseldi! - Öne çıkan haberler

    Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurabilecek uzunlukta bir ömre sahip; yaş, gövde çapı, tepe çapı ve boy itibarıyla kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin üzerinde boyutlara ulaşan, yöre tarihi ve kültüründe özel yeri bulunan anıt ağaçlar, Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce tescillenerek koruma altına alınıyor.

    (Konya/Taşkent - Kokulu Ardıç 2003 yaşında)
  • En yaşlısı 4117 yaşında: Anıt ağaç sayısı 10 bin 506'ya yükseldi! - Öne çıkan haberler

    Tarihi, mistik ve folklorik niteliğe sahip, kültürel miras olarak kabul edilen anıt ağaçlara bu yıl 53 yeni ağaç eklendi. Tescil edilerek korumaya alınan 53 yeni ağaç ile Türkiye'nin dört bir yanındaki anıt ağaç sayısı 10 bin 506'ya yükseldi.

    (Manisa/Kırkağaç - Zeytin Ağacı 1653 yaşında)
  • En yaşlısı 4117 yaşında: Anıt ağaç sayısı 10 bin 506'ya yükseldi! - Öne çıkan haberler

    "LABORATUVARDA YAŞ TESPİTİ YAPILIYOR"

    Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Doğal Sit Alanları ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Mustafa Uzun, ağacın gövde çapı, uzunluğu ve yaşının tespiti gibi ağacın yapısal özelliklerini ortaya koyabilecek çalışmalar gerçekleştirerek, anıt ağaçları tespit ettiklerini söyledi. Uzun, ağaçların yaşının tespit edilmesine ilişkin şunları söyledi:
  • En yaşlısı 4117 yaşında: Anıt ağaç sayısı 10 bin 506'ya yükseldi! - Öne çıkan haberler

    "Anıt ağaç olarak tescil etmek istediğimiz ağacın gövdesinin belli bir yüksekliğinden, 'artım kalemi' adı verilen bir parça alıyoruz ve bu kalem üzerinde bulunan ağacın gövdesinin yıllar içerisinde genişlemesiyle ortaya çıkan yaş halkalarının laboratuvar ortamında sayılmasıyla yaklaşık olarak bir yaş tespiti yapıyoruz. Daha sonra ağacın anıt ağaç olarak sınıflandırılması için ortaya koyduğumuz kriterlerle, ağacın bizim saptadığımız boyutsal özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi sonucunda anıt ağaç tespit ve tescilini gerçekleştirerek 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, kapsamında ağacı koruma altına alıyoruz."

    (Antalya/Elmalı - Kokulu Ardıç 1703 yaşında)
  • En yaşlısı 4117 yaşında: Anıt ağaç sayısı 10 bin 506'ya yükseldi! - Öne çıkan haberler

    Uzun, anıt ağaçların korunması için bakım ve rehabilitasyon çalışmaları yaptıklarını kaydederek, "Bakım ve onarım çalışmalarımızın ilk adımında ağaçların mevcut durum tespitini gerçekleştiriyoruz. Ardından anıt ağacın sağlığının iyileştirilmesi için gerekli olan uygulamaların tespitini yapıyor ve işlemlere başlıyoruz" diye konuştu.

    (Zonguldak-Alaplı - Porsuk ağacı 4117 yaşında)
  • En yaşlısı 4117 yaşında: Anıt ağaç sayısı 10 bin 506'ya yükseldi! - Öne çıkan haberler

    ANIT AĞAÇLAR ÖZENLE KORUNUYOR

    Koruma çalışmaları kapsamında anıt ağaçların kuru ve hastalıklı dalları, ağırlık nedeniyle düşme riski bulunan dalları budanıyor. Budama ile ağaçta oluşan kesikler aşı macunu ile kapatılıyor. Ağaçların kovuk ve yara ağızlarında bulunan böcek ve mantar tahribatına maruz kalmış dokular sterilize edilmiş keskin aletler ile temizlenerek ağaçtan uzaklaştırılıyor. 

    (Kahramanmaraş/Onikişubat - Doğu Çınarı 2282 yaşında)
  • En yaşlısı 4117 yaşında: Anıt ağaç sayısı 10 bin 506'ya yükseldi! - Öne çıkan haberler

    İlgili kanunu gereğince, koruma altına alınan anıt ağaçların zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile izin alınmaksızın inşa ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılıyor.
  • En yaşlısı 4117 yaşında: Anıt ağaç sayısı 10 bin 506'ya yükseldi! - Öne çıkan haberler

    EN YAŞLISI 4117 YAŞINDAKİ PORSUK AĞACI

    Bakanlıktan alınan verilere göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan 4117 yaşındaki porsuk ağacı, en yaşlı anıt ağaç konumunda. 

    (Antalya/Kumluca - Sedir ağacı 2329 yaşında)
  • En yaşlısı 4117 yaşında: Anıt ağaç sayısı 10 bin 506'ya yükseldi! - Öne çıkan haberler

    Antalya Kumluca'da 2329 yaşındaki sedir ağacı 2, Kahramanmaraş Onikişubat'da 2282 yaşındaki doğu çınarı 3, Hatay Samandağ'da 200 3 yaşındaki doğu çınarı ve Konya Taşkent'deki kokulu ardıç ağacı 4, 

    (Muğla/Yatağan - Zeyin ağacı 1503 yaşında)
  • En yaşlısı 4117 yaşında: Anıt ağaç sayısı 10 bin 506'ya yükseldi! - Öne çıkan haberler

    Manisa Demirci'de 1832 yaşındaki doğu çınarı 5, Antalya Elmalı'da 1703 yaşındaki kokulu ardıç 6, Manisa Kırkağaç'ta 1653 yaşındaki zeytin ağacı 7, Muğla Yatağan'da 1503 yaşındaki zeytin ağacı 8, 

    (Hayat/Samandağ - Doğu Çınarı 2003 yaşında)
  • En yaşlısı 4117 yaşında: Anıt ağaç sayısı 10 bin 506'ya yükseldi! - Öne çıkan haberler

    İstanbul Sarıyer'de 1383 yaşındaki Londra çınarı 9, Hatay'da 1353 yaşındaki zeytin ağacı da 10'uncu en yaşlı anıt ağaçlar. 

    (Manisa/Demirci - Doğu Çınarı 1832 yaşında)

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