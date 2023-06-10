POZİTİF KALMAYA ÇALIŞIYOR

Oyuncu ve iş kadını olan Hurley, her zaman pozitif kalmaya ve ruhunun olumsuz düşüncelerle dolmasna izin vermediğini söylüyor. Hurley "Pozitif kalmaya çalışmalısın. Hepimiz hayatta korkunç darbeler alırız, bazı insanların uğraşmak zorunda oldukları korkunç şeyler vardır. Bazı insanlar görürsünüz ve tutumlarını olumlu tutmaya çalışırlar. Birçok şeyi bırakıp yoluna devam etmeyi öğrenmelisin. Herkese elinden geldiği kadar iyi davran" diyor.