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        Sondaj çalışmasında açığa çıktı: 6 gündür yanıyor

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında açığa çıkan gaz 6 gündür yanıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:03
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        6 gündür yanıyor
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışmasında açığa çıkan gaz yanmaya devam ediyor.

        Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu yan yol üzerinde 2 Mart Pazar günü yapılan metro projesi sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı.

        Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi.

        Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu.

        Gaz, 6 gündür yanmaya devam ediyor.

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