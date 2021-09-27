6 parti 5 Ekim'de TBMM'de 'sistem' toplantısı yapacak 0:00 / 0:00

Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin yanı sıra Gelecek ve DEVA partilerinin hukukçu kurmayları daha önce iki kez bir araya geldi. Parlamenter Sistem görüşüldü.

Parti temsilcileri konuyu ayrıntılı olarak masaya yatırdı. Üçüncü toplantı 5 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilecek. O toplantıda, çalışmalar gelinen aşama ele alınacak.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞÜN İLKELERİ

Toplantıların ana maddelerinden biri de Parlamenter Sisteme dönüşün yol haritası. Habertürk'e konuşan kaynaklar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden Parlamenter Sisteme dönüş için yapılacak Anayasa değişikliğinin ilkelerinin de belirleneceğini söyledi. Bu nedenle 6 partinin bu temasları için "Anayasayı Değiştirme İttifakı" yorumu yapıldı.

TOPLANTILARDA HDP YER ALMAYACAK

Söz konusu 6 parti gibi parlamenter sisteme dönüşü savunan HDP'nin ise bu toplantılarda yer almasının söz konusu olmadığı belirtildi. Toplantılar 5 Ekim'den sonra da devam edecek ve ilerleyen dönemlerde artık ilkeler yazılacak. O ilkeler genel başkanlara sunulacak. Son aşamada ise, ortak metin kamuoyu ile paylaşılacak.