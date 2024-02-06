Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Pazarcık'ta saat: 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin, hemen ardından Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde binaların yıkılması, İl Emniyet Müdürlüğü ile polis ekiplerinin telsiz konuşmalarına yansımıştı.

BÜYÜK ÇAPA SARFETTİLER Depremin yaşandığı saatte görevde olan ve şehirdeki yıkıma ilişkin polis merkezine bilgi veren ekiplerin anonslarında, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgelerine sevki için harcadığı çaba ile çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de yer almıştı.

"HAL İÇERİSİNDE PATLAMALAR OLUYOR" Depremden hemen sonra polis telsizinden yapılan anonsların ses kaydı şöyleydi: Haber merkezi: "Tamam istasyonlarımız sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim ivedi tamam." Ekip: "Efendim Gazi Paşa Mahallesindeki bina çöktü." Ekip: "Merkez, hal içerisinde patlamalar oluyor efendim."

"ÇOK SAYIDA BİNA ÇÖKTÜ EFENDİM" Haber merkezi: "Tamam istasyonlarımız lütfen teker teker söyleyelim." Ekip: "Gazipaşa Mahallesi'ndeki bina çöktü, efendim bina çöktü." Ekip: "Beyazıtlı Mahallesi'nde çok sayıda bina yıkık durumda efendim." Ekip: "Trabzon Caddesi Şelale Kavşağı'nda çok sayıda bina çöktü efendim."

"SAKİN VE DUYARLI OLALIM, YOLLARI AÇIK TUTALIM" Ekip: "Merkez, bina altında çok sayıda şahıs var." Haber merkezi: "Tamam istasyonlar, ekiplerimiz bölgemizde sakin olalım, duyarlı olalım, yollarımızı açık tutalım. Malum bu konulardan haberleri var. Artçılar da devam ediyor halen."