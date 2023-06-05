Ancak Kayla'yı eve getiren merkez değil, bir Netflix programı olacaktı. Çözülmemiş Gizemler isimli programın bir bölümünde Kayla'nın ortadan kayboluşu işlendi. Sonunda Kayla Unbehaun'un kimliğinin tespit edilmesini sağlayan da bu programdı.

15 yaşındaki Kayla, annesiyle alışveriş yaparken, onu programdan tanıyan kimliği belirsiz bir yabancının dikkatini çekti. Yabancı daha sonra mağaza çalışanlarını uyardı. Çalışanlar da polise haber verince her şey açığa çıktı.