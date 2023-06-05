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6 yıl önce kaybolan küçük kız ilginç bir tesadüf sonucunda bulundu

Ebeveynleri ayrılan Kayla, 9 yaşındayken annesi ile beraber ortadan kayboldu. Babası Ryan, 6 yıl boyunca çaresizce kızını aradı. Kayla, bulunduğunda gayet iyiydi ancak bulunması tamamen bir tesadüftü.

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  • 6 yıl önce kaybolan küçük kız ilginç bir tesadüf sonucunda bulundu

    Heather Unbehaun ve Ryan Unbehaun'ın kötü bir evlilikleri vardı. Çift en sonunda yürütemediklerine karar verdi ve ayrılma kararı aldı. Ancak anne Heather, istediği gibi kızının velayetini alamadı; kızını yalnızca mahkemenin izin verdiği sürelerde görebiliyordu.

    Fotoğraf: DHA
  • 6 yıl önce kaybolan küçük kız ilginç bir tesadüf sonucunda bulundu

    Her şey büyük bir kaosa sürüklenmeden önce 9 yaşında olan Kayla, bir gün annesi ile beraber ortadan kayboldu. Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi (NCMEC), altı yıl boyunca Kayla'yı bulmaya çalıştı ancak başarılı olamadılar.

    Fotoğraf: DHA
  • 6 yıl önce kaybolan küçük kız ilginç bir tesadüf sonucunda bulundu

    Ryan, soruşturmaya yardımcı olması için NCMEC gibi kuruluşlarla birlikte çalışarak yıllarca umutsuzca kızını aradı. Ayrıca, vakayla ilgili güncellemeleri yayınladığı, "Kayla'yı eve getirin" grubunu kurdu.

    Fotoğraf: DHA
  • 6 yıl önce kaybolan küçük kız ilginç bir tesadüf sonucunda bulundu

    Ancak Kayla'yı eve getiren merkez değil, bir Netflix programı olacaktı. Çözülmemiş Gizemler isimli programın bir bölümünde Kayla'nın ortadan kayboluşu işlendi. Sonunda Kayla Unbehaun'un kimliğinin tespit edilmesini sağlayan da bu programdı.

    15 yaşındaki Kayla, annesiyle alışveriş yaparken, onu programdan tanıyan kimliği belirsiz bir yabancının dikkatini çekti. Yabancı daha sonra mağaza çalışanlarını uyardı. Çalışanlar da polise haber verince her şey açığa çıktı.
  • 6 yıl önce kaybolan küçük kız ilginç bir tesadüf sonucunda bulundu

    Heather, şu anda çocuk kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya ve Asheville'de 250 bin dolarlık bir kefaletle tutuluyor. Bu arada Kayla babasına kavuştu.

    Ryan, bunca yıl boyunca eski eşi Heather'ın, kızları Kayla'yı onun öldüğüne ikna ettiğini ve kendisinin aleyhinde konuştuğunu düşünüyor. 

    Fotoğrafta Kayla'nın 9 ve 15 yaşındaki hali görülüyor.

    Kaynak: All That Interesting

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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