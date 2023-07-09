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Tarihi mekândaki tahribata dikkat çeken Gündüz Yalçıner aldı vatandaş, "Bu hamamın, 600 senelik bir mazisi var. Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı caminin mermerlerini üreten ocakta çalışan işçiler, yıkansın diye inşa edilmiş. İşçiler abdestli olsun temiz çalışsınlar istenmiş. Şu anki durumu perişan durumda. Defineciler yıkarak hiçbir şey bırakmamışlar. İçerisinde sıcak su künkleri görünüyor. Odunların yanma odası hala görülebiliyor. Bunların dışında pek bir şey bırakmadılar. Burası restore edilebilir. Zaten turistik bir yer. Az yukarıda Erikli Yayla var, orayı ziyaret edebilirler. Hamamı ziyaret edebilirler" dedi.