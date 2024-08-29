Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 63 yıl hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı | Son dakika haberleri

        63 yıl hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde, "yağma", "hırsızlık" ve "yaralama" gibi suçlardan 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 29.08.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        63 yıl hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzurum'un Emniyet Müdürlüğü ve Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yağma", "hırsızlık" ve "yaralama" gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 63 yıl hapis cezası bulunan Durkaya K'nin (37) ilçe merkezinde bir iş yerinde olduğunu tespit etti.

        Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonla bu hükümlüyü yakaladı.

        Durkaya K, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erzurum
        #hapis
        #suçlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Gürültü cinayetinde acılı anne konuştu: Çocuğumun tek suçu sokakta oyun oynamaktı
        Gürültü cinayetinde acılı anne konuştu: Çocuğumun tek suçu sokakta oyun oynamaktı
        Bakanlıktan 'mazot ve gübre desteği' açıklaması
        Bakanlıktan 'mazot ve gübre desteği' açıklaması
        Ölümlü scooter kazasında kusurlu yoldaki sorumlular aranıyor!
        Ölümlü scooter kazasında kusurlu yoldaki sorumlular aranıyor!
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?