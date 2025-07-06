Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Güreş 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu! - Diğer Haberleri

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu!

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık finalinde Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Orhan Okulu altın kemerin sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 18:33 Güncelleme: 06.07.2025 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne’de 664’üncüsü düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Feyzullah Aktürk’ü yenen, 654 ve 657’nci Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu kazandı.

        twitter

        Sarayiçi Er Meydanı’nda başpehlivanlık final müsabakası yapıldı. Finalde rakiplerini yenen Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk karşılaştı. Karşılaşma sert ataklarla başlarken, bu sırada Orhan Okulu’nun kaşı açıldı. Okulu’ya sağlık ekipleri müdahale ederken, kaşına geçici pansuman yapıldı. Yaklaşık 21 dakika süren güreşte, rakibi Feyzullah Aktürk’e atak yaparak ters düşüren Orhan Okulu, altın kemere uzandı.

        "BABAMA ARMAĞAN EDİYORUM"

        Güreş sonunda duygularını paylaşan Okulu, kemeri kendisini güreşe başlatan babasına armağan etti. Okulu, “Allah’ıma şükürler olsun 2015 ve 2018’de olduğu gibi bu yıl da şampiyon olduk. Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk’ü yendim. Ona teşekkür ediyorum. Hepimiz çok zorlu maçlar yaptık. Feyzullah’ı da tebrik ediyorum. Televizyonu başında beni izleyip destekleyen eşime çocuklarıma ve yanımdaki babama ve tüm destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Babam beni güreşe başlattı, kemeri babama armağan ediyorum. Tüm Antalyalılara hayırlı olsun kemer” dedi.

        Ödül töreninde başpehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Toplam 14 boyda gerçekleştirilen ödül törenine Bakan Bak’ın yanı sıra, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu ile çok sayıda milletvekili, eski bakan ve eski milletvekili ve belediye başkanları katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit!
        Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit!
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Annesini yaralayan kardeşini öldürdü!
        Annesini yaralayan kardeşini öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar