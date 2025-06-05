7 çocuk babası Robert De Niro'dan babalık dersi

Robert De Niro, tecrübelerine göre, ebeveynliğin en önemli kuralını açıkladı. 81 yaşındaki 7 çocuk babası Hollywood ikonu, "Önemli olan çocuklarınızı desteklemektir" dedi.

Entertainment Tonight'a konuşan De Niro, "Kendilerine zarar vermedikleri, yıkıcı bir şey yapmadıkları veya buna benzer bir şey yapmadıkları sürece, onları desteklemelisiniz. Nokta" ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu, "Onları desteklemeniz gerektiğini düşünmeseniz bile... Ve onlar sizin onları her zaman desteklediğinizi bilmeliler" diye ekledi.

Robert De Niro, dövüş sanatları eğitmeni Tiffany Chen ile birliktelik yaşıyor

Oscar ödüllü oyuncunun, model Toukie Smith ile ilişkisinden olan 29 yaşındaki kızı Airyn, geçen ay trans olduğunu duyurmuştu. Ardından Robert De Niro, kızını destekleyen bir açıklama yapmıştı.

De Niro'nun trans kızı Airyn

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"Aaron'u oğlum olarak sevdim ve destekledim, şimdi de Airyn'i kızım olarak seviyorum ve destekliyorum. Bu kadar büyük bir meselenin ne olduğunu bilmiyorum" diyen De Niro, "Bütün çocuklarımı seviyorum" ifadesini kullanmıştı.