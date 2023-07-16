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        7 sektörden ihracatta ilk yarı rekoru

        Sanayi bünyesindeki 7 sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-haziran ihracatına imza attı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 11:33
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        7 sektörden ihracatta ilk yarı rekoru
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        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, bu yılın 6 ayında yüzde 1,8 azalarak 123 milyar 376 milyon dolara geriledi.

        Türkiye'nin sanayi ihracatı ise bu yılın ilk yarısında yüzde 6,2 azalarak 88 milyar 357 milyon dolara indi.

        6 aylık dönemde sanayi dış satımında, küresel ve ulusal ölçekli gelişmeler dolayısıyla yaşanan düşüşe karşın ihracat rekoru kırarak öne çıkan sektörler oldu.

        Söz konusu dönemde sanayi sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 82 düzeyinde gerçekleşti.

        Deri ve deri mamulleri, otomotiv endüstrisi, elektrik ve elektronik, makine ve aksamları, mücevher, savunma ve havacılık sanayii ile iklimlendirme sanayii tüm zamanların en yüksek ocak-haziran ihracatını gerçekleştirdi.

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        OTOMOTİVİN İHRACATI 17 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

        Söz konusu dönemde, deri ve deri mamulleri 1,3 milyar dolar, otomotiv endüstrisi 17,3 milyar dolar, elektrik ve elektronik 7,9 milyar dolar, makine ve aksamları 5,5 milyar dolar, mücevher sektörü 3,4 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayii 2,4 milyar dolar, iklimlendirme sanayii de 3,6 milyar dolarlık dış satıma imza attı.

        Yılın 6 ayında deri ve deri mamulleri yüzde 5, otomotiv endüstrisi yüzde 13,7, elektrik ve elektronik yüzde 8, makine ve aksamları yüzde 11,4, mücevher sektörü yüzde 13,1, savunma ve havacılık sanayii yüzde 21,6, iklimlendirme sanayii yüzde 6,7 ihracat artışı kaydetti.

        DERİ MAMULLERİNDE RUSYA ÖNE ÇIKTI

        Ülkelere göre bakıldığında ocak-haziran döneminde Rusya Federasyonu'na deri ve deri mamulleri 118,8 milyon dolarlık, makine ve aksamları 699,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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        Almanya'ya otomotiv endüstrisi 2,4 milyar dolarlık, iklimlendirme sanayii 388,1 milyon dolarlık dış satım yaptı.

        Bu dönemde, elektrik elektronik sektörü Birleşik Krallık'a 769,7 milyon dolarlık, mücevher sektörü Birleşik Arap Emirliklerine 753,1 milyon dolarlık ihracat yaptı.

        KOCAELİ'NDEN 4,4 MİLYAR DOLARLIK OTOMOTİV İHRACATI

        İller bazında bakıldığında İstanbul'dan 646 milyon dolarlık deri ve deri mamulleri, 1,8 milyar dolarlık makine ve aksamları, 1,4 milyar dolarlık iklimlendirme sanayii, 4 milyar dolarlık elektrik ve elektronik, 2,7 milyar dolarlık mücevher ihracatı gerçekleşti.

        Kocaeli'nden ise 4,4 milyar dolarlık otomotiv endüstrisi dış satımı yapıldı.

        TİM verilerine göre, bu yıl ve 2022'nin ocak-haziran döneminde sanayi ve sanayiye bağlı sektörlerin ihracatı şöyle:

        1 OCAK - 30 HAZİRAN
        SEKTÖRLER 2022 2023 Değişim ('23/'22) Pay(23) (%)
        SANAYİ 94.149.065 88.357.308 -6,2 82,0
        A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 7.716.411 7.119.894 -7,7 6,6
        Tekstil ve Hammaddeleri 5.385.476 4.813.244 -10,6 4,5
        Deri ve Deri Mamulleri 977.070 1.025.761 5,0 1,0
        Halı 1.353.865 1.280.888 -5,4 1,2
        B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 16.876.659 14.593.614 -13,5 13,5
        Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 16.876.659 14.593.614 -13,5 13,5
        C. SANAYİ MAMULLERİ 69.555.994 66.643.801 -4,2 61,8
        Hazırgiyim ve Konfeksiyon 10.783.144 10.010.997 -7,2 9,3
        Otomotiv Endüstrisi 15.250.785 17.337.288 13,7 16,1
        Gemi, Yat ve Hizmetleri 678.209 675.269 -0,4 0,6
        Elektrik ve Elektronik 7.335.767 7.925.875 8,0 7,4
        Makine ve Aksamları 4.960.700 5.527.985 11,4 5,1
        Demir ve Demir Dışı Metaller 7.810.673 6.498.810 -16,8 6,0
        Çelik 11.827.934 7.193.934 -39,2 6,7
        Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 2.827.520 2.391.795 -15,4 2,2
        Mücevher 2.696.767 3.049.913 13,1 2,8
        Savunma ve Havacılık Sanayii 1.955.160 2.378.199 21,6 2,2
        İklimlendirme Sanayii 3.360.699 3.586.517 6,7 3,3
        Diğer Sanayi Ürünleri 68.635 67.219 -2,1 0,1
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