70 yaşındaki depremzede kadını sürükleyen kapkaççı yakalandı

İHA

Elazığ'da, 70 yaşındaki bir depremzede kadını yerde sürükleyerek çantasını çalan kapkaççı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, üç gün önce gece saatlerinde merkez Kültür Mahallesi Kirazlı Sokak'ta meydana geldi. Ruhat B. isimli 70 yaşındaki depremzede, kaldığı apartmana gireceği sırada kapkaççının saldırısına uğradı ve mücadele etmesine rağmen çantasını kurtaramadı.

Yaşlı kadının kalçası kırılırken, kaçan kapkaççının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kapkaççının Ü.K. isimli kişi olduğu tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ü.K.'nin ikamet ettiği evde yapılan aramada çalınan altınlar da bulundu. Ü.K. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, 1 milyon lira değerindeki altını, tedavi altındaki depremzede kadına teslim etti.