75 meteor 'online müzayede' ile satışa çıktı

DHA

ABD’deki New York merkezli müzayede şirketi Christie’s 75 meteoru internet üzerinden satışa çıkardı.

DHA'nın haberine göre satışa çıkacak göktaşları arasında, Mars ve Ay’dan gelen, insanoğlunun elinin değdiği en eski madde olarak isimlendirilen 7 milyar yıllık yıldız tozunun da bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu meteorların 50 bin ile 180 bin dolara satışa çıkarıldığı ifade edildi.

Christie's Müzayedesi Bilim ve Doğa Tarihi Başkanı James Hyslop konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Herkesin bir göktaşının nasıl görünmesi gerektiğine dair kafasında bir imaj var. Dünya atmosferini delip geçerken sürtünme ile ısınan dışı bir madde" diye konuştu.