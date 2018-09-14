8. Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı

14.09.2018 - 12:16 | Güncelleme:

Türk filmlerini Bodrum ve Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası’yla buluşturan, Ege’nin en keyifli etkinlikleri arasında yer alan “Bodrum Türk Filmleri Haftası”, 13 Eylül Perşembe günü perdelerini açtı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Kos (İstanköy) Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenen 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın ilk günü ülkemizde sinema işletmecilerini, yapımcı ve yönetmenlerle bir araya getiren ve her yıl SİSAY'ın ev sahipliğinde gerçekleşen yeni adıyla “CineBodrum” ile başladı.

Başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın üstlendiği Yol Arka-daşım 2 filminin tanıtımı başrol oyuncuları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ile birlikte gerçekleşti. Geniş bir katılımın olduğu tanıtıma Koç ve Büyükak’ın esprileri damga vurdu.

“51 YILLIK EMEĞİM SİNEMAYA FEDA OLSUN”

Akşam ise senaryosunu ve yapımcılığını sinema yazarı Coşkun Çokyiğit’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hakan Gürtop’un oturduğu “İçimdeki Hazine” filminin özel gösterimi gerçekleşti. Trafo Bodrum’da gerçekleşen gösterine filmin yapımcı ve senaristi Coşkun Çokyiğit, filmin oyuncularından Cemre Melis Çınar, Fatih Ayhan ve Demir Karahan katıldı.

Gösterim öncesi sahnede duygularını paylaşan Çokyiğit, “Çok mükemmel bir ekiple çalıştım” dedi, Demir Karahan ise duygularını; ”51 yıllık emeğim Türk Sinemasına feda olsun” şeklinde ifade etti.

Her geçen yıl daha da gelişen, Türk filmlerini sadece Bodrum’la değil, Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası’yla da buluşturan ve sinemasever-leri Bodrum’un büyülü Ege atmosferinde ağırlayan “Bodrum Türk Filmleri Haftası” 8 yıl içerisinde daha da gelişti ve sinema sektörünün heyecanla beklediği özel bir buluşmaya dönüştü. Film gösterimleri ise 16-22 Eylül tarihleri arasında Bodrum ve Kos (İstanköy) Adası’nda gerçekleşiyor.

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