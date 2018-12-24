- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Olay, önceki gün, Tophane Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Anbarlık köyü minibüs durakları önünde bekleyen dolmuş şoförü İrfan Öksüz'ün üzerine, binanın 8'inci katından 5 kiloluk ağırlık diski düştü. Öksüz, diskin omzuna isabet etmesi sonucu yere yığıldı. DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahale sonrası Öksüz'ü ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Omzunda kırık tespit edilen Öksüz, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.
BALKONDAKİ PEYNİR ÇUVALI ÜZERİNDEN DÜŞMÜŞ
Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı inceleme sonrası ağırlık diskinin düştüğü 8'inci kattaki dairenin sahibi A.K.'nin emniyette ifadesini aldı. İfadesinin ardından serbest bırakılan A.K.'nin, balkonda kesik sütten peynir yaptığını ve çuvalın üzerine peyniri ezmesi için 5 kiloluk ağırlık diskini yerleştirdiğini söylediği öğrenildi. Diskin, kendisinin farkında olmadan peynir çuvalı üzerinden kayarak, 8'inci kattan düştüğünü kaydeden A.K.'nin, olay nedeniyle çok üzgün olduğu dile getirdiği belirtildi.
'KAFAMI ÇEVİRMESEM ÖLEBİLİRDİM'
Olay sonrası omuzu kırılan ve evinde dinlenen İrfan Öksüz, yaşadıklarını anlattı. Yolda bir arkadaşı sohbet ettiği sırada park halindeki otomobile yaslandığını anlatan Öksüz, "Çok kısa bir süre sonra sağa yöneldiğimde aniden bir cisim yüksekten gelip omzuma vurdu. Yere düştüm. 8'inci kattan düşen cismin ağırlık diski olduğunu söylediler. Yere düştükten sonrasını hatırlamıyorum. Çok şükür iyiyim. Yanımdaki yeğenim o sırada bana bir şey sordu. Bunun üzerine kafamı ona doğru çevirmemle cismin bana çarpası aynı anda oldu. Kafamı çevirmeseydim, tam da başıma düşecekti. Belki de ölebilirdim. Ama kader bizi buraya getirdi" dedi.
Olayda kasıt olmadığını belirten Öksüz, diskin düştüğü 8'inci kattaki dairenin sahibi A.K.'dan şikayetçi olmadığını da sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.