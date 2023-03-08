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Enkaz da kaldırıyor kahvaltı da hazırlıyor!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük enkaz oluşturduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde görevlendirilen Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesindeki ilk ve tek kadın formen olduğu belirtilen 45 yaşındaki Perihan Kaya, hem enkaz kaldırma çalışmalarına ekskavatörle katılıyor hem de mesai arkadaşlarına kahvaltı hazırlıyor

8 MART KADINLAR GÜNÜ | Son dakika haberleri: Enkaz da kaldırıyor kahvaltı da hazırlıyor!
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DHA

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'nde görevli Perihan Kaya, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkımın olduğu Adana'da görev aldı.

ADANA'NIN ARDINDAN ANTAKYA'DA GÖREV YAPIYOR

DHA'da yer alan habere göre Kaya, Adana'daki enkazın kaldırılmasının ardından Hatay'ın Antakya ilçesine görevlendirildi.

2 ÇOCUK ANNESİ, KAHVALTI DA HAZIRLIYOR

DSİ'nin 267 ekskavatöründen birini kullanan Kaya, enkaz kaldırma çalışmaları yapıyor. 2 çocuk annesi Kaya, bir taraftan ekskavatör kullanıyor diğer taraftan da her sabah ocağın başına geçip, göreve gidecek arkadaşlarına kahvaltı hazırlıyor.

ARKADAŞLARI "PERİHAN ABLA" DİYOR

2014 yılında DSİ bünyesinde memur olarak çalışmaya başlayan Kaya, 2016 yılında ise iş makinesi operatörlüğü eğitimi alıp, mesleğe adım attığını söyledi. Çalışma arkadaşlarının 'Perihan Abla' dediği Kaya, "Kontrol teknikeri olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda makine idare ve sevkini yürütüyorum.

"OYUNCAKLARI GÖRÜNCE..."

Operatör arkadaşlarımın sayesinde ekskavatör, dozer kullanabiliyorum. İşimi severek yapıyorum. İşin mutfağına girmek istedim. Şunu, bunu yap demektense kendim olmak istedim. Empati her şeyden önemlidir. Karşımızdakinin yerine kendimizi koymalıyız. Şimdi birbirimizle daha iyi anlaşıyoruz. Depremin ilk dakikalarından itibaren DSİ olarak bölgedeydik. Hemen eşimi ve çocuklarımı güvenli bölgede araçta bırakıp göreve gittim. 12-13 gün Adana'da 24 saat esasıyla görev yaptım. Can kurtarmaya çalıştık. O insanların, 'Sesimi duyan var mı?' sözünü duyduğunda zaten üzüntü yaşıyorsun. Ama bir ümit, biri çıksın. Çocukların oyuncaklarını gördüğümde iki çocuk annesi olarak çok üzülüyorum. O çocukların pembe bez bebeklerini gördüğümde kendimi çok kötü hissetmiştim" dedi.

"KIZIM AKLIMA GELDİ"

Kaya, Hatay'a kendisinin ve birçok arkadaşının gönüllü olarak geldiklerini belirtirken, "Enkazda en çok bez bebekleri gördüm. Kızım aklıma geldi, gençlerin laptoplarını gördüm. Düşünebiliyor musunuz bir kadın olarak kıyamadığınız perdeler, halılar hepsi yerdeydi. Sadece bir can kurtarmaktı hedef" diye konuştu.

"KADINLAR İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARIR"

Kadının isteyip de yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını kaydeden Kaya şunları söyledi: "Kadınların, çocukların çığlık seslerinin olmadığı bir yaşam diliyorum. Anneler ağlamasın, çocuklar annesiz kalmasın. Yoksa kadın istedikten sonra her şeyi yapar. Geçmişimizde de böyleydi.

"KURTULUŞ SAVAŞI'NI YAŞADIK"

Kurtuluş Savaşı'nda biz millet olarak bizzat zaten yaşadık. O yüzden ağlamayan çocuk, ağlamayan anne, ağlamayan kadınlar olsun. Burada hem enkaz kaldırma çalışmalarına katılıyorum. Sabah kahvaltısı hazırlıyoruz. Tek kadın ben olduğum için mesai arkadaşlarıma yiyecek şeyler hazırlıyorum. Hem çalışıyoruz hem de karnımızı doyuruyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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