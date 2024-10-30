8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" başlığıyla sosyal medya hasabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.