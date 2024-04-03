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        Haberler Gündem Teyit "8 yaşında evlilik" iddiasına yalanlama

        "8 yaşında evlilik" iddiasına yalanlama

        Gaziantep Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve Gaziantep'te Suriye uyruklu 8 yaşında 2 çocuğun evlendirildiği düğün görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:15 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:15
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        "8 yaşında evlilik" iddiasına yalanlama
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        Gaziantep'te 8 yaşında 2 çocuğun evlendirildiği düğün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımda, çocukların Suriyeli olduğu ve düğünün Gaziantep'te yapıldığı öne sürüldü.

        Sosyal medyada tepkiye yol açan görüntüler üzerine Gaziantep Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada görüntülerin geçen yıl paylaşıldığı ve Türkiye ile ilgisi bulunmadığı belirtilerek şöyle denildi:

        "Sosyal medyada bazı hesaplardan 8 yaşında iki çocuğun evlendirildiği düğün görüntüleri paylaşılmış, görüntülerin Gaziantep'te yapılan bir düğünde çekildiği iddia edilmiştir. Yapılan incelemede bahse konu görüntülerin yurt dışında daha önce yapılan bir düğünle ilgili 2023 yılında paylaşıldığı, görüntülerin başka ülke vatandaşlarına ait olduğu, ülkemizle herhangi bir bağlantısının olmadığı anlaşılmıştır."

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        #gaziantep
        #evlilik
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