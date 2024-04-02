Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Türker İnanoğlu'nun yapım şirketi Erler Film, bir açıklama yayımladı; Türk sinemasının duayeni, Yeşilçam’ın ulu çınarı, yönetmen, film ve televizyon programları yapımcısı, sinema salonları ve şov merkezleri işletmecisi, milli eğitimimize önemli katkılarıyla da anılan Türker İnanoğlu 02.04.2024 Salı günü saat 20:00 itibariyle vefat ederek hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Türker İnanoğlu, son yıllarda birden çok rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi görmüş, iyileşmek için azimle direnmişti. Ancak sonunda çoklu organ yetmezliğine yenik düştü.

1936 doğumlu olan Türker İnanoğlu, arkasında başarılarla dolu 72 yıllık bir geçmiş bırakarak adını ölümsüzler arasına yazdırmış bir sanat insanı olarak aramızdan ayrıldı.

Türker İnanoğlu’nun Milli Eğitimimize bir büyük katkısı da doğduğu şehir Safranbolu'ya inşa ettiği iletişim fakültesi binasıdır. Karabük Üniversitesi SafranboluTürker İnanoğlu İletişim Fakültesi binası, Safranbolu mimarisine uygun, 5 katlı ve 5 bin 500 metrekarelik kapalı alanı olan bir yapıdır.

Cumhurbaşkanları Cevdet Sunay, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan’dan, Başbakanlar Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz’dan, Başbakan yardımcıları Erdal İnönü, Deniz Baykal’dan Ayrıca 14 Kültür Bakanı’ndan aldığı ödüllerle onurlandırıldı.

2011’ de Türk sinemasında ilk kez verilen Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin Fahri Doktora unvanının,2017’ de de Karabük Üniversitesi’nce verilen ikinci Fahri Doktora unvanının sahibi oldu.

2018 de “Büyük Onurum” dediği, ilk kez verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Sinema Büyük Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.Ayrıca illerimizin Valilerinden, Belediye Başkanlarından, Basın Kuruluşlarından, Üniversitelerimizden ve diğer eğitim kurumlarından, İş dünyasından 500’ün üzerinde onur, takdir ve başarı belgeleri aldı.Kültür Bakanlığı’ndan 14, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’dan 6, Antalya Altın Portakal Film Festivali’den 13, Adana Altın Koza Film Festivali’inden 2, İzmir Film Festivalinden 1, Malatya Film Festivali’nden 1 ödül olmak üzere toplam 38 ödülün sahibi oldu. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti Gençlik Bakanlığı’ndan "Türkiye-Çin Ülkeleri’nin dostluklarına sağladığı katkı nedeniyle,Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Ankara Büyükelçisi V. Ivanovskiy tarafından, Rusya Dışişleri Bakanlığı adına, Dönemin Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulos’tan Türk Yunan İlişkilerine pozitif katkısı nedeniyle ödüller aldı. 2015 yılında European Business Awards / Uluslararası Avrupa İş Dünyası Kuruluşu’ndan Bir Ömre Sığmayacak Çalışmaların Karşılığı Olarak Özel Sinema Ödülü ile uluslararası ödüllere sahip oldu.

72 yıllık başarılı iş yaşamının yanı sıra aynı zamanda Gülşen Bubikoğlu’nun eşi, İlker ve Zeynep’ in babası, torunları Alec ve Ali Mavi’nin büyük babası, Cüneyt Özdemir’in kayınpederi TÜRKER İNANOĞLU!

Mekânı cennet, ruhu şad olsun.