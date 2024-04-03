Prof. Dr. Hatun: Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı

İngiltere’de Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından dün yapılan açıklamada, ülke genelinde tip 1 diyabetle yaşayan binlerce çocuk ve yetişkine dünyada ilk olarak hayata geçirilen bir girişimle 'yapay pankreas' verileceği duyuruldu.

İngiltere'de tip 1 diyabet hastaları için dönüm noktası Haberi Görüntüle

Çığır açan bu cihaz sayesinde tip 1 diyabet hastalarının kanındaki glikoz sürekli olarak izlenecek ve pompa aracılığıyla verilen insülin miktarı otomatik olarak ayarlanacak. Bu teknolojiyle birlikte hastalar kendilerine insülin enjekte etmek zorunda kalmayacak.

Cihaz ayrıca tip 1 diyabetle yaşayan kişilerde nöbetlere, komaya ve hatta ölüme yol açabilen ve hayatı tehdit eden hipoglisemik ve hiperglisemi ataklarının önlenmesine de yardımcı olacak.

"BİR DÖNÜM NOKTASI" Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun, İngiltere'de tip 1 diyabetlilere “yapay pankreas” sağlanmasının çok önemli bir ilerleme olduğunu kaydederek, "İngiltere’de 270 bin tip 1 diyabetliye 5 yıl içinde “yapay pankreas” sistemlerinin ulaştırılması tip 1 diyabet tedavisi bakımından bir dönüm noktası olarak kabul edilmelidir" dedi. TİP 1 DİYABETİ İYİLEŞTİRMEK MÜMKÜN DEĞİL AMA... Tip 1 diyabetli çocuk ve erişkinlerin pankreastaki insülin salgılayan Beta hücrelerinin kalıcı olarak zedelenmesiyle ömür boyu dışardan insülin almak zorunda kaldığını belirten Prof. Dr. Hatun, "Günümüzde tip 1 diyabeti önlemek ve iyileştirmek mümkün değil ama gerekenler yapıldığında tip 1 diyabetlilerin sağlıklı ve başarılı bir ömür sürmesi mümkün. Gerekenlerin başında ise kandaki glukoz (şeker) değerinin mümkün olduğu kadar diyabetli olmayanlara yakın bir düzeyde olmasını sağlamak gelmektedir. Bunun için ise beta hücreleri gibi glukoz düzeyine göre insülin iletimini ayarlayan teknolojilere ihtiyaç var" dedi. YAPAY PANKREAS SİSTEMİNİ KULLANANLAR TİP 1 DİYABETLİLERİN YÜZDE 1'İ Prof. Dr. Hatun, eşitsizlik ve ayrımcılığın günümüzde diyabet teknolojileriyle ilgili en önemli tartışma başlıklarından birisi olduğunu söyleyerek, şunları söyledi: "Dünyada yüzde 95 kesinlikle 8.1-8.9 milyon tip 1 diyabetlinin, bunların da 1.5 milyonun 20 yaş altında olduğu biliniyor. Buna karşın tedavi standartı olduğu belirtilen “yapay pankreas” sistemlerini kullananlar tüm tip 1 diyabetlilerin yüzde 1’i kadardır. Bunların da çok büyük çoğunluğunun ekonomik durumu iyi olan aileler olduğunu tahmin etmek zor değil. Bir başka deyişle diyabet teknolojilerini ihtiyacı olanlardan çok ekonomik olarak imkânı olanlar kullanıyor."

DİYABET TEKNOLOJİLERİNE ADİL ERİŞİM ÖMRÜ DE UZATIYOR Prof. Dr. Hatun, sözlerine şöyle devam etti: "İngiltere’deki veriler, diyabet teknolojilerine adil erişim sağlandığında, HbA1c <% 7.5 olma oranının 5 yılda yüzde 28’den yüzde 41’e çıktığını gösteriyor. Diyabet teknolojilerine adil erişim, konfor için değil; çocukların yaşam beklentisini iyileştirmeye yardımcı olduğu ve onlara 20 yıl kadar ömür katkısı sağlayabileceği için gereklidir."