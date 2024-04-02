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        Haberler Sağlık İngiltere'de diyabet hastalarına yapay pankreas sunulacak - Haberler

        Dünyada bir ilk! İngiltere'de diyabet hastalarına yapay pankreas verilecek

        İngiltere'de tip 1 diyabetli on binlerce çocuk ve yetişkin hastaya, mevcut durumlarını yönetmeye yardımcı olmak için İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından 'yapay pankreas' verilecek

        Giriş: 02.04.2024 - 12:44 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:58
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        İngiltere'de tip 1 diyabet hastaları için dönüm noktası
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        İngiltere genelinde tip 1 diyabetle yaşayan binlerce çocuk ve yetişkin, NHS (Ulusal Sağlık Servisi) tarafından dünyada bir ilk olarak hayata geçirilen bir girişimle 'yapay pankreas' almaya hazırlanıyor.

        NHS'den yapılan açıklamaya göre, çığır açan cihaz, kişinin kandaki glikozunu sürekli olarak izliyor ve pompa aracılığıyla verilen insülin miktarını otomatik olarak ayarlıyor.

        HASTALAR KENDİLERİNE İNSÜLİN ENJEKTE ETMEK ZORUNDA KALMAYACAKLAR

        Yapay pankreastan faydalanabileceğine inanılan tip 1 diyabetli kişiler bugünden itibaren belirlenecek. Daily Mail'e göre yaklaşık 150 bin tip 1 diyabet hastası bu teknolojiden faydalanabilecek.

        İngiltere'de 269 bin 095 tip 1 diyabet hastası yaşıyor. Bu teknoloji sayesinde tip 1 diyabetli bazı kişiler artık kendilerine insülin enjekte etmek zorunda kalmayacak.

        Bu aynı zamanda tip 1 diyabetle yaşayan kişilerde nöbetlere, komaya ve hatta ölüme yol açabilen ve hayatı tehdit eden hipoglisemik ve hiperglisemi ataklarının önlenmesine de yardımcı olabilecek.

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        İNGİLTERE'DE DİYABETİN TESPİTİ VE TEDAVİSİ İÇİN HER YIL 10 MİLYAR STERLİN HARCANIYOR

        NHS, diyabet hastalarının bu sistemden faydalanabilmesi için yerel sağlık sistemlerine 2.5 milyon sterlin sağladığını açıkladı.

        Yapay pankreasın yaygınlaştırılmasından önce 835 tip 1 diyabetli yetişkin ve çocuğa durumlarının yönetimini iyileştirmek için cihazların verildiği bir teknoloji pilot uygulama gerçekleştirildi.

        İngiltere'de her yıl diyabet hastalığının tespiti ve tedavisi için yılda yaklaşık 10 milyar sterlin (tüm bütçesinin yaklaşık yüzde 10'u) harcanıyor.

        İngiltere'de Diyabet Ulusal Klinik Direktörü Dr. Clare Hambling, bu cihazların gelecek 5 yıl içinde İngiltere genelinde yaygınlaştırılabileceğini söyledi.

        Hambling, "Bu dönüştürücü teknoloji, tip 1 diyabet hastalarının yaşamlarını yeniden tanımlama gücüne sahip ve klinik sonuçların yanı sıra daha iyi bir yaşam kalitesi vadediyor" dedi.

        Tip 1 diyabetin kolaylıkla gözden kaçabildiğini kaydeden Hambling, daha sık idrara çıkma, susama, yorgun hissetme ve kilo verme gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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        #Tip 1 diyabet
        #haberler
        #yapay pankreas
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