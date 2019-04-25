'Vuruldum' dedikten sonra yere yığıldı

Enis Yıldırım'ın haberine göre olay Çimenli Mahallesi'nde yaşandı. Annesinin mutfakta olduğu sırada iddialara göre 8 yaşındaki Yusuf E.D. evde bulduğu silahla oynamaya başladı.



Bu sırada silah ateş alınca küçük Yusuf, ağır yaralandı. Yatak odasından mutfağa koşan ve annesine "vuruldum" dedikten sonra yere yığılan çocuk, hemen hastaneye kaldırıldı. Ama tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan baba Vedat D. silahın kendisine ait olmadığını söyledi. Savcı yatak odasında kardeşiyle oyun oynayan 14 yaşındaki K.D.'nin ifadesine başvurdu. Baba oğul serbest kaldı.