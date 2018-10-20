Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, köşe yazısında 80'li yıllarda yaptığı albümlerle tanınan Hakan Aslan'ın cinsiyet değiştirdiğini açıkladı.
10 YIL ÖNCE CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞ
Yeşim Salkım, Nuray Hafiftaş ve Sinan Özen'le konservatuarda aynı sınıfta okuyan ve 'Eller kadir kıymet bilmiyor anne' şarkısını Türkiye'de ilk yorumlayan isim olan Hakan Aslan'ın, 10 yıl önce Tayland'da sessiz sedasız ameliyat olarak cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.
Yıllardır sanat camiasından uzak olan Hakan Aslan'ın, ameliyat sonrası ismini Eylem Erener olarak değiştirdiği ve Facebook'tan Onur Akay'a mesaj attığı öğrenildi.
10 yıldır kendisinden haber alamayan Onur Akay, yaşadığı şok sonrası Eylem Erener'le röportaj yaptı.
İşte Eylem Erener'in açıklamalarından satırbaşları: "Yurtdışında değişime karar verdim ve 10 yıl önce Tayland'da ameliyat oldum.
Kendimi huzurlu ve sağlıklı hissettiğim için yaptım. Huzurlu bir hayatı hiçbir şeye değişmem.
İzmir'de ve İstanbul'da yaşıyorum. Sessizliğim sakin ve dingin bir hayatı seçtiğim içindir. "
'DİNLEYİCİLERİMDEN TANIYANLAR OLUYOR'
"Çevremdeki herkes biliyor. Dinleyicilerimden tanıyanlar oluyor. Sevgi ve saygı çerçevesinde yaklaşıyorlar. Kimseden negatif bir düşünce ve söylem duymadım.
İnsan duruşuyla zaten bunu karşı tarafa verir. Ailem hep olumlu baktı. Eski albümlerimde isim ve resim değişikliği düşünmedim. Onlar orada kaldı" ifadelerini kullandı."
HAKAN ASLAN KİMDİR?
Hakan Aslan, 1988 yılında Şansal Plak’ın büyük bir reklam kampanyası ile piyasaya çıkmıştı ve yine ‘Yar Gibisin’ isimli şarkıyı Türkiye’de ilk o okumuştu.
Süheyla Altmış dört ve İsmail Hakkı Özkan gibi üstatların öğrencisi olan Hakan Aslan, başarısından dolayı sınıf atlayarak 86 yılında mezun olmuştu.
Hakan Aslan, özel kanalların yeni başladığı dönemde konuk olduğu televizyon programları ile Türkiye’nin dikkatini çekmişti.
O yıllarda en büyük plak şirketlerinden albüm yapan Hakan Aslan, gazinoların son dönemlerini yaşadığı o günlerde sahne çalışmalarına ısınamamıştı ve sadece özel gecelerde sahne alıyordu.
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