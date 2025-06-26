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        Haberler Gündem HT Trend 83 yaşında uçma hayali gerçek oldu

        83 yaşındaki kadının huzurevinde kurduğu "uçma" hayali kokpitte 700 metreye çıkarak gerçek oldu

        Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakim ve Rehabilitasyon Merkezi'de kendisine sorulan, "21 yaşınızda geri dönme imkânınız olsa ne yapmak isterdiniz" sorusuna, "uçak uçurmak" diye cevap veren, gençliğinde TIR ile uzun yol şoförlüğü yapan 83 yaşındaki Mürüvvet Türksoy, Eskişehir'deki Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde, kokpitine oturduğu planör ile 700 metre yüksekliğe kadar çıkarak uçuş deneyimi yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 21:07 Güncelleme: 26.06.2025 - 21:07
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        83 yaşında uçma hayali gerçek oldu
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        Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakim ve Rehabilitasyon Merkezi'de yapılan çalışmada orada kalan huzurevi sakinlerine, "21 yaşınızda geri dönme imkânınız olsa ne yapmak isterdiniz" diye soruldu. Huzurevinde ikamet eden 83 yaşındaki Mürüvvet Türksoy, sorulan soruya uçak kullanmak istediği cevabını verdi.

        Bunun üzerine çalışma başlatan Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdüresi Seyhan Şimşek ve Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün girişimleri ile çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde kurutuluşunun 100'üncü yılında olan Türk Hava Kurumu (THK) bu girişime olumlu yanıt verdi. Yetkililerce, Eskişehir'in İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde, Mürüvvet Teyze'nin hayalinin gerçekleştirilebileceği Bilecik

        Huzurevi Yaşlı Bakim ve Rehabilitasyon Merkezi yönetimine iletildi.

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        700 METRE YÜKSEKLİĞE ÇIKTI

        Geçmişte TIR kullanan ve Avrupa'ya mal dahi taşıyan 83 yaşındaki Mürüvvet Türksoy, girişimler ve alınan izinler sonucunda Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne geldi. Burada son kontrolleri yapılan Türksoy, planörün kokpitine Kurumun Planör Uçuş Okulu Müdürü Murat Hozan ile birlikte oturdu. Müdür Hozan eşliğinde planörle kalkış yapan Mürüvvet Türksoy'un heyecanın, kokpitteki aksiyon kamerasına anbean yansıdı. 700 metre yüksekliğe kadar çıkan Mürüvvet Türksoy, Okul Müdürü Murat Hozan rehberliğinde manzaranın tadını çıkardı. İnişin ardında huzurevinden arkadaşları ve Müdüresi Seyhan Şimşek tarafından alkışlarla karşılandı.

        "ARTIK UÇUŞU DA YAPAYIM ONDAN SONRA ÖLÜRSEM ÖLEYİM"

        Konuyla alakalı konuşan Mürüvvet Türksoy, "Bana sordular, "18 yaşında olsaydın ne yapardın?" Ben de uçak kullanmak isterdim dedim ve ondan sonra olay buraya kadar geldi. Bilecik'ten geldim, orada huzurevinde kalıyorum. Arabalara binmeye alışığım, çok araba kullandım o yüzden bir şeyim yok çok şükür, korkum da olmadı. TIR şoförlüğü bile yaptım, uzun yol yaptım Almanya'dan Türkiye'ye çok gidip geldim. Almanya'da hep TIR'la mal taşıdım, gece gündüz çalıştım. Korkulacak hiçbir şeyim yok, çok özeniyordum kullanamadığım için içimde kalmıştı. Uçağa çok bindim ama hiç kullanmamıştım bu dünyada da içimde ukte kalmamış oldu. İnsan her yaşta her şeyi yapabilir. Hiç yaşla alakası yok önemli olan arzu etmek, istemek, azimli olmak. Ben biraz azimliyimdir illa olsun isterim, o yüzden artık onu da yapıyım ondan sonra ölürsem öleyim dedim. Şimdi gözüm açık gitmez artık" dedi.

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